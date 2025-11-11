Baltarusija neleis išvykti Lietuvos vilkikams – Minskas iškėlė sąlygą

Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikams neleidžiama išvažiuoti iš Baltarusijos, bet jų vairuotojai gali išvykti iš šalies.
„Kol Lietuvos pusė neatstatys normalaus eismo per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, sunkvežimiai su Lietuvos registracijos numeriais nebus išleidžiami per Baltarusijos sieną“, – portalui pranešė Baltarusijos valstybės muitinės komitetas.
Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad daugiausiai įstrigusių vilkikų vairuotojų yra Baltarusijos piliečiai, o į Lietuvą grįžtančių yra tik labai maža dalis.
„Dabar nėra tikslo jiems ten sėdėti. Mašinos yra pastatytos, pagrindiniai darbuotojai ten yra Baltarusijos piliečiai, todėl jie paprasčiausiai palieka mašinas ir važiuoja namo“, – LRT radijui antradienį teigė E. Mikėnas.
Anot jo, Lietuvos vilkikai ir iki šiol neturėjo teisės važiuoti per Baltarusiją, todėl pervažiavę sieną jie perkabina puspriekabes trečiųjų šalių vežėjams, krovinius gabenantiems toliau į Aziją, arba atvirkščiai.
„Krovinių automobiliai, įstrigę Baltarusijoje, yra Lietuvos registracijos. Mūsų darbas yra iš Vakarų Europos gabenamus krovinius pervežti per (Baltarusijos – BNS) sieną, ten mes juo atkabiname ir juos pasikabina kitų šalių – Baltarusijos, Uzbekistanto – vežėjai. Dažniausiai kroviniai keliauja į Aziją, o mes iš jų perimame krovinius į Vakarus“, – aiškino E. Mikėnas.
Pasak jo, būdų, kaip puspriekabes perkabinti Lietuvos teritorijoje ir taip mažinti darbo Baltarusijoje riziką, buvo ieškoma jau ilgą laiką.
Skaičiuojama, kad Baltarusijoje yra 1 tūkst. Lietuvos vilkikų.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis antradienio rytą BNS sakė, kad tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pirmadienio vakarą kreipėsi į Baltarusijos vyriausiąjį sienos su Lietuva įgaliotinį.
„(Kreipėsi – BNS) vyriausiasis sienos įgaliotinis, kuris yra tarnybos vadas. Ir atitinkamai iš Baltarusijos pusės yra irgi vyriausiasis sienos su Lietuva įgaliotinis, vadovauja ten. Tas raštas jam yra išėjęs, atsakymo kol kas nėra gauta“, – antradienį BNS teigė G. Mišutis.
Tai jau antras kartas, kada Lietuva kreipiasi į Baltarusijos institucijas dėl leidimo Lietuvos vilkikams grįžti namo. Praėjusią savaitę buvo kreiptasi dėl Šalčininkų punkto atvėrimo tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams, tačiau Baltarusija to padaryti nesutiko.
„Kreipimasis buvo iš pradžių siųstas sienos įgaliotinių lygmenyje, tai yra rinktinės vadui, sienos įgaliotiniam. Tai yra institutas, veikiantis prie visų sienų – ir su Rusija, Lenkija, Latvija. Sienos įgaliotiniai skirti aiškintis nestandartines situacijas, incidentus“, – teigė G. Mišutis.
G. Mišutis patikino, kad nuo pirmadienio ryto, kai po 9 val. į Lietuvą per Medininkų punktą dar įvažiavo du Lietuvos vilkikai, daugiau jų šalies nepasiekė.
„Dėl techninių priežasčių jie dar įvažiavo (...), bet po 9 val. jų (Baltarusija – BNS) jau nebeleido“, – BNS sakė G. Mišutis.
BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
