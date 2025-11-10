„Linava“ dėl Baltarusijoje įstrigusių tūkstančių vilkikų: dabar nė viena mašina nepravažiuos

„Mūsų pareigūnai labai mažai praleidinėdavo (vilkikų per Medininkų punktą – BNS), o dabar viskas. Baltarusija visiškai uždarė transporto eismą, nė viena mašina nepravažiuos (per Lietuvos sieną – BNS)“, – BNS pirmadienį teigė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas.
„Šiandien 9 val. ryto Baltarusija uždarė Medininkų pasienio punktą (...) ir visus perkels į mokamas aikšteles“, – pridūrė jis.
Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikai perkelti į specialias aikšteles prie Kamenyj Log, Benekainių, Kotlovkos ir Berestavicos, o vairuotojams leidžiama išeiti.
„Kaip rašo Baltarusijos spauda ir iš vietos sako mūsų vairuotojai, tai siena yra uždaryta ir lietuvių nepraleidžia ir per Medininkų pasienio punktą (...). Vežėjus dabar varys į mokamas aikšteles prie Kotlovkos, kur jau vietos nebėra, arba prie Bresto, kuris yra kelis šimtus kilometrų nutolęs nuo Medininkų. Tai dar kainuos papildomai“, – BNS teigė O. Tarasovas.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija nurodė, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti saugų privažiavimą prie pasienio punktų, vedančių į Šalčininkus ir Medininkus Lietuvoje. Pasak ministerijos, vilkikams bus leista išvažiuoti, kai Lietuva visiškai atidarys sieną.
„Jei Lietuva tęs savo nedraugišką politiką ir nepriims Lietuvos vilkikų, Baltarusija turi teisę dėl transporto priemonių imtis jai priklausančių teisėtų priemonių“, – skelbia Baltarusijos ministerija.
Pirmasis apie naują Minsko sprendimą pranešė portalas lrt.lt.
„Dabar visus vairuotojus reikės paleisti atostogų ir laukti, kaip klostysis situacija (...) Kai kurie vilkikai pervažiuos į mokamas aikšteles, o kitus greičiausiai susirinks ir konfiskuos (Baltarusijos pareigūnai – BNS)“, – teigė O. Tarasovas.
Anksčiau asociacija skelbė, kad Baltarusijoje įstrigo 5 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių – „Linavos“ viceprezidento duomenimis, šiuo metu jų sumažėjo iki maždaug 4,5 tūkst.
„Per aštuonias dienas, sakykim, 300 vilkikų gal tik grįžo. O (nuo 5 tūkst. – BNS) dabar sumažėjo kokiais 500–600 vilkikais. Grįžo tik dalis stovėjusių prie Medininkų, visi kiti liko“ – BNS teigė jis.
„Mūsų muitininkai nesugebėjo per 8 dienas praleisti net 600 krovininių automobilių per Medininkus (...), Šalčininkų, Lavoriškių, Tverečiaus pasienio punktai uždaryti. Kodėl visi pareigūnai negalėjo operatyviai persikelti ir dirbti Medininkų punkte?“ – klausė O. Tarasovas.
Vyriausybė teigia, kad į Lietuvą grįžti negali apie 1 tūkst. vilkikų ir puspriekabių.
Pralaidumo didinimo galimybės – ribotos
Vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui teigiant, jog su finansų ministru bei muitinės ir pasieniečių pareigūnais bus tariamasi, kaip didinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą, muitinė teigia, kad taip spręsti problemą apsunkina ribotos jos galimybės.
„Šiuo metu (pirmadienį ryte – BNS) srautai Medininkų poste yra panašūs, kaip ir iki sienos uždarymo. Lietuvos muitinė rentgenu tikrina kiekvieną krovininį vilkiką su kroviniu, todėl pralaidumo didinimo galimybės yra ribotos“, – BNS pirmadienį ryte teigė Muitinės departamento atstovė Liuminata Vainauskienė.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad pasieniečiai yra pasiruošę didinti Medininkų punkto pralaidumą, tačiau muitinės atliekamas darbas tikrinant vilkikus užtrunka ilgiau, todėl nepavyksta efektyviai didinti įleidžiamų krovininių automobilių kiekį.
„Muitinės procesai užtrunka ilgiau nei įprastiniai tikrinimai (pasieniečių – BNS), tai yra natūralu (...). Dabar tos procedūros yra žymiai ilgesnės ir tai, deja, stabdo krovininių automobilių įvažiavimo į Lietuvą srautą“, – BNS kiek anksčiau pirmadienį sakė G. Mišutis.
Vėliau, apie vidurdienį, pasieniečių atstovas BNS sakė, kad nuo pirmadienio ryto per Medininkus įvažiavo du Lietuvoje registruoti vilkikai, todėl dar per anksti teigti, jog Baltarusija uždraudė Lietuvos vežėjams grįžti per šį punktą.
„Šiandien nuo 9 val. įvažiavo du vilkikai su lietuviškais numeriais. Sunku pasakyti, ar yra tie ribojimai, ar ne“, – sakė G. Mišutis.
„Anksčiau per parą įvažiuodavo apie 35 Lietuvos vilkikus, tie skaičiai nebuvo labai dideli, bet dar yra per trumpas laikas, kad galėtume vertinti, kad eismas Lietuvos vilkikams sustabdytas. Būtų nulis, viskas būtų aišku“, – pridūrė jis.
Anot G. Mišučio, pastarosiomis dienomis per Medininkų punktą grįžo daugiau Lietuvos krovinių automobilių nei tik įvedus pasienio ribojimus.
„Lapkričio 9 dienos parą lietuviškos registracijos krovininių automobilių atvyko 51, lapkričio 8–osios parą – 46, lapkričio 7–osios – 39, 6–osios – 60, lapkričio 5 dieną atvyko 52“, – vardijo pasieniečių atstovas.
„Spalio 29 dieną Vyriausybė priėmė nutarimą dėl laikino sienos uždarymo. Nuo to laiko į Lietuvą įvažiavo 1011 krovinių automobilių. Iš jų – 450 Lietuvos registracijos krovininių automobilių“, – BNS sakė G. Mišutis.
BNS rašė, kad Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant išimtis.
