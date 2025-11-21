„Linavos“ vadovai apie šviesą tunelio gale: Baltarusijos sulaikyti vilkikai pagaliau pajudės?

Savo ruožtu Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas teigia, kad vežėjai laukia Lietuvos institucijų reakcijos ir sprendimų dėl negrįžtančių krovininių transporto priemonių.
„Situacija nuo vakar nepasikeitė, stovime kaip įkalti. Yra tikimybė, kad 9 val. keičiasi pamainos (Baltarusijos pasienio punktų – BNS), tai galbūt kažkas pajudės“, – penktadienį ryte BNS sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Kai atidarė sieną, porą valandų buvome laimingi, paskui pradėjome dirbti su muitine (Lietuvos – BNS), kad padidintume pasienio punktų pralaidumą. O dabar nuotaikos slogios, (...) vežėjai yra pikti“, – pridūrė jis.
Asociacijos viceprezidentas Olegas Tarasovas taip pat tikisi, kad vilkikai netrukus pajudės iš Baltarusijos.
„Galbūt kažkas pajudės per porą valandų, artėja savaitgalis, juk nestovės (Lietuvos vilkikai – BNS) iki pirmadienio. Galbūt Baltarusijos pusė nusileis ir nereikalaus taip griežtai ir leis išvažiuoti“, – BNS sakė O. Tarasovas.
Anot jo, kitų valstybių registracijos krovinines transporto priemones Baltarusija išleidžia: „Važiuoja ir uzbekai, ir keli vilkikai su estiškais valstybiniais numeriais pravažiavo.“
Pasak E. Mikėno, keli Lietuvos vilkikai, kurie atidarius sieną išvažiavo iš Lietuvos, stovi pasienyje Baltarusijos pusėje, nes baiminamasi, kad ten jie gali įstrigti.
„Tie vilkikai, kurie įvažiavo į Baltarusiją, stovi Baltarusijos muitinėje. Lietuvos muitinė labai greitai suformino ir juos praleido, bet jie susilaiko (išvažiuoti iš Baltarusijos muitinės – BNS)“, – teigė asociacijos prezidentas.
„Vilkikai buvo pasiruošę važiuoti į Baltarusiją, jų priekabos prikrautos, bet sustojo pasienyje, nes paprasčiausiai bijo važiuoti. Jau turime uždarytų (vilkikų Baltarusijoje – BNS), tai dar daugiau tokiu atveju uždarysime“, – pridūrė E. Mikėnas.
O. Tarasovo teigimu, daugiau informacijos dėl Minsko reikalavimo susitikti abiejų šalių Užsienio reikalų ministerijų atstovams, apie kurį ketvirtadienį sužinojo „Linava“, nėra.
Kaip rašė BNS, E. Mikėnas ketvirtadienį popiet pareiškė turintis kopiją rašto, kuriuo Baltarusija reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija BNS teigė nematanti pagrindo pasiduoti Baltarusijos šantažui ir žada didinti spaudimą režimui.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir susisiekimo ministras Juras Taminskas ketvirtadienį tvirtino nematę šio rašto bei nežinantys jo turinio.
Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nukreipta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o nesumokėjus mašinas grasinta konfiskuoti.
„Mokama yra už paskutines 10 dienų – po 1,2 tūkst. eurų už transporto priemonę (...). Susimoka ir stovi“, – BNS sakė O. Tarasovas.
TTLA: tikimės sprendimų, nes ši situacija negali tiek tęstis
TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas penktadienį BNS teigė, kad į Lietuvą grįžusių vilkikų dar vis nėra: „Mano žiniomis, iš Baltarusijos neparvažiavo niekas, bent jau mūsų organizacijos vilkikai yra užstrigę ir iš parkavimo aikštelių nėra išleidžiami.“
„Tikimės (Lietuvos – BNS) sprendimų, nes ši situacija negali tiek tęstis, bet kol kas neturime jokios informacijos iš mūsų institucijų, kas bus daroma toliau“, – sakė P. Drižas.
Ketvirtadienį jam teigus, kad Minsko atstovai galbūt dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją, penktadienį P. Drižas sako, kad oficialios informacijos kol kas nėra.
„Tarp vairuotojų (likusių Baltarusijoje – BNS) sklinda informacija, kad kol Lietuva nepasikalbės (su Minsku – BNS) ministrų lygiu, tol nebus išleisti vilkikai (...), tačiau oficialaus kažkokio patvirtinimo neturime“, – teigė TTLA generalinis sekretorius.
Anot jo, Lietuvos vilkikams iš specialių stovėjimo aikštelių prie Lietuvos sienos nėra leidžiama išvykti, net jei yra sumokamas nustatytas mokestis: „Buvo gauta sąskaitų už stovėjimą, vakar vakare jos buvo apmokėtos, bet vilkikai vis tiek šiandien neišvažiuoja. (...) Mokama už 10 dienų po 120 eurų už transporto priemonę.“
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį ragino nedaryti tragedijos dėl nesugrįžtančių vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia. Anot jo, aiškinantis situaciją su Baltarusija įmanomas kontaktas techniniu lygiu, diplomatiniais kanalais.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
