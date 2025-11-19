„Sveikas protas nugalėjo“: vežėjai sveikina sienos atidarymą

„Puikus sprendimas, labai džiaugiamės tuo (...). Sveikas protas nugalėjo ir mes taisome buvusias klaidas ir labai džiaugiamės, kad pasienio punktai bus atidaromi anksčiau nei planuota“, – BNS sakė asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Dabar jau mes galvojame į priekį, kaip organizuoti muitinės darbus, kad ta muitinė greičiau veiktų, nes jeigu muitinė veiks taip, kaip dirbo iki uždarymo sienos, tai mūsų vilkikai iki Naujų metų neparvažiuos“, – pridūrė jis.
Anot asociacijos pranešimo, dabar itin svarbu gera institucijų koordinacija, eilių valdymas ir nuolatinis vežėjų informavimas.
Pasak E. Mikėno, jo žiniomis, Baltarusijai teks mokėti lapkričio 10 dieną jos nustatytą 120 eurų mokestį už Lietuvos transporto priemonių paros stovėjimą Minsko paskirtose aikštelėse. Anto jo, taip pat bus skaičiuojamas mokestis už jų transportavimą į paskirtas aikšteles pasienyje su Lietuva.
„Gavau informacijos, kad mokestis nebus nuimtas ir išlieka tas pats. Vilkiko su puspriekabe stovėjimas kainuoja 120 eurų, puspriekabė viena, be vilkiko – taip pat 120 eurų. O transporto elektroninė eilė, kuri buvo sudaryta (Baltarusijos – BNS), galioja ir tie vilkikai, kurie pavėluos pravažiuoti (per pasienį – BNS), bus iš jos išbraukti“, – BNS aiškino E. Mikėnas.
Premjerei Ingai Ruginienei trečiadienį pareiškus, kad Vyriausybė nesvarsto kompensuoti nuostolių vežėjams, „Linavos“ prezidentas sako, kad tokio reikalavimo asociacija kol kas nekelia ir viskas priklausys nuo to, kaip greitai vilkikai grįš į Lietuvą.
„Girdėjau kai kurių atskirų vežėjų pamąstymus (dėl nuostolių kompensavimo – BNS), bet pirmiausia norime grįžti į Lietuvą, o tada spręsime“, – sakė E. Mikėnas.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla bus atnaujinta nuo ketvirtadienio.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius trečiadienį per pietus teigė, kad „baltarusiai sveikina“ Lietuvos sprendimą, tačiau Minsko atsako dėl įstrigusių Lietuvos vilkikų grąžinimo ir transporto priemonių apmokestinimo dar nėra.
BNS rašė, kad Vyriausybė sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
