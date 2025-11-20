Taminskas dėl kompensacijų vežėjams: jie rizikavo patys

Pasak jo, todėl Vyriausybė nesiruošia padengti su sienos uždarymu ir vilkikų prastovų susijusių nuostolių.
„Akivaizdu, kad jie vis tiek važiavo, važiuoja ir važiuos, tai nepakeis jų nuomonės ir jų elgsenos. Jeigu jie viešai deklaruoja, kad jie vykdys veiklą Rytų kryptimi, tai kodėl tada reikia reikalauti iš valstybės padengti nuostolius patiriamus?“ – ketvirtadienį Žinių radijui sakė J. Taminskas.
„Nėra vertinama ir nėra svarstoma dėl nuostolių atlyginimo. Ne mes jų neišleidžiame, jų neišleido Baltarusijos režimas“, – pridūrė jis.
Anot ministro, apie hibridinę Minsko ataką prieš Lietuvą buvo komunikuota savaitę iki sienos uždarymo, todėl jeigu verslas važiuoja Rytų kryptimi, reikėjo įsivertinti riziką, kad „vyksti į valstybę, kuri yra agresorė“.
„Ieškinys (dėl nuostolių kompensavimo – BNS) teikiamas tam, kuris padarė žalą. Žalą juk padarė Baltarusijos režimas, jis neleidžia išvažiuoti“, – tikino J. Taminskas.
Premjerei Ingai Ruginienei teigus, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada vėl uždaryti atvertą sieną ministras sako, kad tokiu atveju valdžios įspėjimai vėl nesustabdytų vežėjų vykti į Baltarusiją.
„Vežėjai sakė, kad jie važiavo, važiuoja ir važiuos. Tai tikriausiai suponuoja, kad kokiu būdu mes komunikuosime, (...) mes išsiųsime ir tikrai, jeigu vėl kartotųsi situacija, raštus, kad mes uždarysim sieną, (jų sprendimo nepakeis –BNS)“, – sakė J. Taminskas.
BNS rašė, kad I. Ruginienė trečiadienį pabrėžė nematanti poreikio kompensuoti vežėjams, nes jų laikinai uždarius pasienio punktus neišleido ne Vilnius, o Minskas.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinio sekretorius Povilas Drižas trečiadienį teigė, kad organizacija galbūt kreipsis dėl nuostolių kompensavimo, tik dar neaišku, ar to bus reikalaujama Lietuvos, ar Baltarusijos.
Savo ruožtu Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas sakė, kad tokio reikalavimo asociacija kol kas nekelia ir viskas priklausys nuo to, kaip greitai vilkikai grįš į Lietuvą.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio.
