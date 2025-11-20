„Linava“ dėl Minsko keliamų reikalavimų: tai yra reketas

„Gavau informaciją, kad Baltarusijos pusė reikalauja susitikimo, konsultacijų Užsienio reikalų ministerijų lygiu. Turiu rašto kopiją, kur prašoma konsultacijų Užsienio reikalų ministerijos lygiu“, – LRT radijui ketvirtadienio popietę sakė E. Mikėnas.
„Mano nuomone, tai yra reketas“, – teigė jis.
Pasak „Linavos“ vadovo, Minskas dar nedavė nurodymo išleisti lietuviškus vilkikus, tačiau „kažkaip juda“ vežėjai iš Uzbekistano.
E. Mikėnas BNS patvirtino turintis tokią Minsko rašto kopiją, kurią jis gavo iš Baltarusijoje esančių vilkikų vairuotojų.
„Situacija yra kaip rūke, neaišku (...), ką dabar daryti toliau“, – BNS sakė jis.
Anot jo, nuo pasienio punktų darbo atnaujinimo į Lietuvą neįvažiavo nė vienas vilkikas, jiems nėra leidžiama vykti iš stovėjimo aikštelių: „Tie, kurie susimokėjo, yra pastatyti į elektroninę eilę, tačiau nejuda ir važiuoti link pasienio jiems neleidžiama.“
„Linavos“ vadovo teigimu, apmokėjimai už stovėjimą specialiose aikštelėse vyksta bankuose, per elektroninių pinigų įstaigą „Paysera“. Pasak jo, tiek už vilkiką su puspriekabe, tiek tik už vilkiką ar už vieną puspriekabę imamas 120 eurų už parą mokestis, todėl bendra suma vienai transporto priemonei – 1,2 tūkst. eurų.
„Mokėjimas yra skaičiuojamas už 10 dienų, nesvarbu, kur transporto priemonė stovėjo. Jeigu aštuonias paras aikštelėje, o dvi – pasienyje, vis tiek yra mokama už 10 dienų“, – sakė E. Mikėnas.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako kol kas neturintis informacijos, jog Minskas reikalautų Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
„Mūsų neinformavo, tai greičiausiai per viešus kanalus ta informacija (sklinda – BNS)“, – BNS sakė ministras.
Jis taip pat teigė iš Minsko pusės negavęs žinių, kodėl vilkikai neišleidžiami: „Jie apeliuoja į procedūrų pažeidimus, kaip aš girdėjau, uždarymo–atidarymo.“
Savo ruožtu Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS 16 val. sakė, kad grįžusių Lietuvos krovininių transporto priemonių nėra: „Prieš valandą dar nebuvo įvažiavęs nė vienas Lietuvos vilkikas.“
„Liko ta pati informacija, kad pravažiuojantieji (vairuotojai – BNS) neformaliai kalba, kad Lietuvos vilkikų nelabai matosi (Baltarusijos – BNS) kontrolės punktuose, kurie būtų pasirengę vykti (į Lietuvą – BNS)“, – pridūrė G. Mišutis.
Anot jo, pasieniečiai neturi oficialios informacijos apie tai, kas vyksta Baltarusijos pasienio punkte.
„Mes matome tik tai, kas įvyksta Lietuvos punkte, o su Baltarusija mes nesikeičiame tokia informacija (...). Kodėl ta pusė imasi kažkokių veiksmų, matyt, jeigu nė vienas vilkikas per 15 valandų negrįžo, yra ne pasieniečių kompetencija“, – teigė pasieniečių atstovas.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorius Ruslanas Varankovas, kurį cituoja Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, ketvirtadienį pareiškė, kad Lietuva, atnaujindama Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą, „parodė nepagarbą tarptautiniams teisiniams įsipareigojimams“.
Pasak baltarusių naujienų agentūros, kadangi išlieka rizika, jog „Vilnius vėl vienašališkai uždarys sieną“, Minskas siūlo surengti konsultacijas Užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Kiek anksčiau ketvirtadienį E. Mikėnas BNS teigė, kad pagal pirminę informaciją vilkikai turėjo pajudėti 8 val. Lietuvos laiku, tačiau nepajudėjo. Jo duomenimis, keli vilkikai įvažiavo į Lietuvą per Šalčininkus, tačiau dauguma vis dar neišleidžiami į Lietuvą.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas savo ruožtu teigė, kad Minsko atstovai dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
