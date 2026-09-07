Dėl dviejų iraniečių Estija laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą

PPA tokio žingsnio ėmėsi Luhamos pasienio kontrolės punkte Veru apskrityje po to, kai du Irano piliečiai, vyras ir moteris, pakartotinai bandė patekti į Estiją neturėdami teisėto pagrindo pasilikti šalyje.
„Luhamos pasienio kontrolės punktą šiandien uždarėme anksčiau nei įprastai. Dieną du Irano piliečiai bandė pakartotinai patekti iš Rusijos į Estiją per Luhamos pasienio kontrolės punktą. Tačiau jie neturėjo pagrindo kirsti sieną, nes iš karto po atvykimo iš Rusijos teritorijos jie abu sunaikino savo kelionės dokumentus“, – paskelbė PPA.
Nors Irano piliečiai buvo grąžinti į Rusijos teritoriją, o rusų pareigūnai informuoti apie jų veiksmus, tačiau rusai jiems vis tiek leido ir toliau bandyti patekti į Estiją.
„Todėl laikinai uždarėme Luhamos pasienio kontrolės punktą. Jis bus uždarytas tol, kol Rusijos Federacija išspręs situaciją savo pusėje“, – paskelbė Policijos ir pasienio apsaugos tarnyba.
Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusijos Federacija veikia tik nuo 7 val. iki 19 val.
Naujausi komentarai