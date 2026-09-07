 Dėl dviejų iraniečių Estija laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą

Dėl dviejų iraniečių Estija laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą

2026-09-07 11:01
Karolis Broga (ELTA)

Estijos policijos ir pasienio apsaugos tarnyba (PPA) sekmadienio vakarą laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą pietryčių Estijoje, praneša šios šalies visuomeninis transliuotojas ERR.

<span>Dėl dviejų iraniečių Estija laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą</span>
Dėl dviejų iraniečių Estija laikinai uždarė pasienio kontrolės punktą / Asociatyvi Scanpix nuotr.

PPA tokio žingsnio ėmėsi Luhamos pasienio kontrolės punkte Veru apskrityje po to, kai du Irano piliečiai, vyras ir moteris, pakartotinai bandė patekti į Estiją neturėdami teisėto pagrindo pasilikti šalyje.

„Luhamos pasienio kontrolės punktą šiandien uždarėme anksčiau nei įprastai. Dieną du Irano piliečiai bandė pakartotinai patekti iš Rusijos į Estiją per Luhamos pasienio kontrolės punktą. Tačiau jie neturėjo pagrindo kirsti sieną, nes iš karto po atvykimo iš Rusijos teritorijos jie abu sunaikino savo kelionės dokumentus“, – paskelbė PPA.

Nors Irano piliečiai buvo grąžinti į Rusijos teritoriją, o rusų pareigūnai informuoti apie jų veiksmus, tačiau rusai jiems vis tiek leido ir toliau bandyti patekti į Estiją.

„Todėl laikinai uždarėme Luhamos pasienio kontrolės punktą. Jis bus uždarytas tol, kol Rusijos Federacija išspręs situaciją savo pusėje“, – paskelbė Policijos ir pasienio apsaugos tarnyba.

Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusijos Federacija veikia tik nuo 7 val. iki 19 val.

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Estija
uždarytas pasienio punktas

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