 Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“

Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“

2026-06-06 14:48
BNS inf.

Ispanijos karalius Felipe VI (Felipė VI) šeštadienį pagyrė viešintį popiežių Leoną XIV už jo „aiškumą ir tvirtumą“ sprendžiant seksualinio išnaudojimo bylas, kurios sukrėtė Katalikų bažnyčią.

<span>Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“</span>
Dėl išnaudojimo Ispanijos karalius giria popiežiaus „aiškumą ir tvirtumą“ / STEFANO RELLANDINI / AFP nuotr.

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