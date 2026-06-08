Dėl lokio uždarytos 94 mokyklos

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, šis pusę milijono gyventojų turintis miestas, esantis už maždaug 100 km į šiaurę nuo Tokijo, pranešė, kad lokys pirmą kartą buvo pastebėtas šeštadienį vakare viename netoli parko esančiame gyvenamajame rajone. Paskutinį kartą lokys buvo pastebėtas pirmadienį ryte už maždaug pusės kilometro nuo vidurinės mokyklos ir šiuo metu vis dar yra laisvėje.
Pastaruoju metu Japonijoje daugėja atvejų, kai lokiai puola žmones, be kita ko ir miestuose, todėl vyriausybė, siekdama sumažinti aukų skaičių, šiais metais įkūrė specialią darbo grupę.
Praėjusią savaitę šiaurės rytinėje šalies dalyje esančiame Fukušimos mieste užpuolus lokiui buvo sužeisti mažiausiai keturi žmonės. Fukušimos plieno gamyklos vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose buvo galima matyti, kaip juodasis lokys prie gamyklos įėjimo vejasi darbininką ir parverčia jį ant žemės.
Azijos juodieji lokiai visame pasaulyje yra įtraukti į nykstančių rūšių sąrašą, tačiau manoma, kad, sumažėjus medžioklės mastui, Japonijoje jų skaičius nuo 2012 m. išaugo tris kartus.
Ekspertai teigia, kad dėl klimato kaitos sunyko natūralaus lokių maisto, pavyzdžiui, gilių ir bukų riešutų, derlius, o mažėjant kaimo vietovių gyventojų skaičiui ir daugėjant apleistų žemės ūkio naudmenų, šie gyvūnai nesibaimina ieškoti maisto netoli žmonių gyvenviečių.
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