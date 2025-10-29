Dėl mokyklų klaidos Australijos abiturientai atleisti nuo senovės istorijos egzamino

Kvinslando mokiniai trečiadienį buvo atleisti nuo valstybinio egzamino, o švietimo ministras Johnas Paulas Langbroekas (Džonas Polas Langbrukas) pareiškė, kad ištirs šią painiavą, ir apibūdino mokinių patirtį kaip labai traumuojančią.
Kadangi klaida mokymo programoje buvo aptikta pirmadienį, mokyklos kreipėsi dėl atleidimo nuo egzamino savo mokiniams ir gavo leidimą jį taikyti, nors panikos apimti vyresniųjų klasių moksleiviai paskutinę sekundę mokėsi apie Julijaus Cezario, kaip Romos generolo ir valstybininko, žygdarbius.
„Esu labai nepatenkintas dėl susidariusios situacijos“, – žurnalistams sakė J. P. Langbroekas, pranešdamas, kad 140 dėl painiavos nukentėjusių abiturientų egzamino laikyti nereikės.
Ministras sakė, kad užtikrins, jog šie mokiniai jokiu būdu nenukentės.
Vis dėlto šis incidentas sukėlė kritikos bangą.
Tėvai skundėsi, kad panika, kilusi dėl senovės istorijos egzamino, atitraukė jų vaikus nuo pasiruošimo kitiems egzaminams, įskaitant trečiadienį vykstantį egzaminą.
Egzaminas sudaro 25 proc. mokinių metinio pažymio. Mokiniams, kurie trečiadienį buvo atleisti nuo egzamino, įvertinimas bus sudarytas pagal likusius 75 proc. pažymių.
Kvinslendo mokymo programų ir vertinimo tarnyba teigė, kad prieš dvejus metus 180 valstijos vidurinių mokyklų pranešė, jog 2025 metais senovės istorijos egzamino tema bus pakeista į Julijaus Cezario temą. Ankstesnius ketverius metus buvo mokoma apie Augustą Cezarį.
Naujausi komentarai