Dėl neįprastos priežasties streikavo Eifelio bokšto darbuotojai

Grupės prašymu, moterys darbuotojos buvo laikinai nušalintos nuo darbo. Tuo pasipiktinę darbuotojai pirmadienį nutraukė darbą. Antradienį Paryžiaus simbolis vėl turėtų veikti kaip įprasta.
Eifelio bokšto darbuotojai pasmerkė „tarnybinius nurodymus“, dėl kurių moterys darbuotojos per hinduistų grupės „Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha“ (Baps) apsilankymą šeštadienį buvo „diskriminuojamos, pakeistos ir paverstos nematomos dėl savo lyties“.
Pasak Eifelio bokšto operatorės „Sete“, hinduistų delegacija paprašė apsilankymą suorganizuoti taip, kad būtų apribota „sąveika su moterimis“. „Šios sąlygos“ esą neturėjo būti įgyvendintos.
„Išsiaiškinsime, kas įvyko, ir padarysime reikiamas išvadas“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Sete“ vadovas Arielis Weilas.
Paryžiaus meras Emmanuelis Grégoire tinkle „X“ pareiškė, jog „nepriimtina“, kad Eifelio bokšto vadovybė sutiko su delegacijos sąlygomis.
„Baps“ yra artima Indijos ministro pirmininko Narendros Modžio konservatyviai, hinduistinei nacionalistinei partijai. Sekmadienį netoli Paryžiaus ji atidarė savo pirmąją didelę šventyklą Prancūzijoje.
Eifelio bokštą, remiantis jo svetainėje paskelbta informacija, kasmet aplanko beveik 7 mln. lankytojų.
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