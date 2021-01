Dėl pandemijos Prancūzija uždaro sienas ne ES valstybėms

Ministras pirmininkas Jeanas Castexas paskelbė, kad kelionės tarp Prancūzijos ir ne ES šalių bus uždraustos nuo sekmadienio, tačiau dėl svarbių priežasčių bus taikomos išimtys.

Pastarosiomis dienomis Prancūzijoje svarstyta trečiojo karantino galimybė, o J. Castexas teigė, kad sienų uždarymas yra paskutinis bandymas to išvengti.

Ministras pirmininkas taip pat sakė, kad nuo sekmadienio turės užsidaryti didieji prekybos centrai, išskyrus maisto prekių parduotuves.

Be to, dar labiau bus skatinamas darbas iš namų. Pirmadienį dėl to tarsis darbdavių ir profsąjungų atstovai.

Ministras pirmininkas pridėjo, kad policija kreips didesnį dėmesį į tai, kaip žmonės laikosi dėl koronaviruso įvestų apribojimų.

Šiuo metu Prancūzijoje nuo 18 val. iki 6 val. ryto galioja komendanto valanda, o išimtys taikomos tik keliaujantiems į darbą arba iš jo.