Demokratų lyderis: Donaldas Trumpas jaučia potraukį diktatoriams

„Jei esate užsienio autoritaras, Trumpas ne tik pakvies jus apsilankyti Amerikoje, bet ir pasitiks jus prie pat lėktuvo“, – Senato salėje kalbėjo Ch. Schumeris.
„Tai Trumpas padarė vakar, elgdamasis tarsi prašytojas prieš Xi Jinpingą. Tai Trumpas padarė pernai Aliaskoje pasitikdamas Vladimirą Putiną. Šis žmogus jaučia atavistinį potraukį diktatoriams, blogiems žmonėms“, – pažymėjo jis.
Trečiadienį D. Trumpas asmeniškai pasitiko Xi Jinpingą oro uoste po jo atvykimo. Tai buvo pirmas kartas per daugiau nei šešis dešimtmečius, kai JAV prezidentas pasitiko užsienio lyderį Andrewso (Endriuso) jungtinėje karinėje bazėje netoli Vašingtono.
Ketvirtadienį JAV vadovas surengė prabangią priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą Baltuosiuose rūmuose, o vėliau lyderiai susitiko deryboms Ovaliajame kabinete.
Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas.
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