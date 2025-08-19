 Deryboms artimi šaltiniai: Putinas siūlė susitikimą su Zelenskiu surengti Maskvoje

Deryboms artimi šaltiniai: Putinas siūlė susitikimą su Zelenskiu surengti Maskvoje

2025-08-19 17:55
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasiūlė Maskvoje surengti susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, siekiant užbaigti karą Ukrainoje, teigia du šaltiniai, susipažinę su JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino pokalbiu telefonu.

Deryboms artimi šaltiniai: Putinas siūlė susitikimą su Zelenskiu surengti Maskvoje / Scanpix nuotr.

