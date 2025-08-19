Macronas: Putinas yra žmogėdra prie mūsų vartų

Po sparčiai vykusių Donaldo Trumpo ir Europos vadovų, įskaitant E. Macroną, derybų pirmadienį, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama ilgalaikių saugumo garantijų Kyjivui klausimui, Rusijos ir Ukrainos prezidentai Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis užsiminė apie pasirengimą taikos susitikimui.
„Putinas retai kada laikosi savo įsipareigojimų, – transliuotojui LCI sakė E. Macronas. – Jis nuolat skatino destabilizaciją. Jis siekė perbraižyti sienas, kad padidintų savo galią.“
E. Macronas teigė netikįs, kad Rusija „kurią nors dieną grįš prie taikos ir demokratinės sistemos“.
E. Macronas sakė, kad V. Putinas, „taip pat ir dėl savo paties išgyvenimo, turi nuolat maitintis“.
„Tai reiškia, kad jis yra grobuonis, žmogėdra prie mūsų vartų“, – teigė jis.
Anot E. Macrono, tai nereiškia, kad Prancūzija „rytoj bus užpulta (...), bet, žinoma, tai yra grėsmė Europai (...), nebūkime naivūs“.
Susitikimo vieta
E. Macronas pasiūlė Rusijos ir Ukrainos lyderių, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio, taikos viršūnių susitikimą surengti Ženevoje.
Tiek V. Zelenskis, tiek V. Putinas po atskirų derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė esantys pasirengę tokiam susitikimui.
E. Macronas, kalbėdamas po pirmadienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimo, prie kurio vėliau prisijungė Europos lyderiai, pareiškė, kad Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas turėtų įvykti Europoje.
„(Jį surengs) neutrali valstybė, galbūt Šveicarija – aš siūlau Ženevą – arba kita šalis“, – antradienį parodytame interviu Prancūzijos televizijai LCI sakė E. Macronas.
„Praėjusį kartą dvišalės derybos vyko Stambule“, – nurodė jis, turėdamas omenyje tris žemesnio lygio derybų tarp Rusijos ir Ukrainos etapus, vykusius Turkijoje nuo gegužės iki liepos.
E. Macronas užsiminė, jog Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) antradienį surengs susitikimą su kitais Ukrainos sąjungininkais, kad „informuotų juos apie tai, kas buvo nuspręsta“ Vašingtone dėl saugumo garantijų Ukrainai – tai buvo pagrindinė susitikimų su D. Trumpu tema.
„Iškart po to pradėsime konkretų darbą su amerikiečiais. Taigi, nuo rytojaus (antradienio) mūsų diplomatiniai patarėjai, ministrai, administracijos viršininkai pradeda darbą, kad išsiaiškintų, kas ir ką yra pasiruošę daryti“, – sakė jis.
E. Macronas, kalbėdamas apie tai, ar V. Zelenskis bus priverstas padaryti teritorinių nuolaidų Rusijai, pabrėžė, kad tai priklausys nuo pačios Ukrainos.
„Ukraina padarys tokių nuolaidų, kurios, jos nuomone, bus teisingos ir tinkamos“, – sakė jis.
Tačiau „būkime labai atsargūs kalbėdami apie teisinį pripažinimą“, akcentavo E. Macronas.
„Jei šalys (...) gali pasakyti „galime užimti teritoriją jėga“, (tai) atveria Pandoros skrynią“, – įspėjo Prancūzijos lyderis.