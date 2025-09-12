Dešimtys naujienų organizacijų ragina JAV netrumpinti užsienio žurnalistų vizų galiojimo laiko

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) planas „sumažintų iš JAV gaunamos informacijos kiekį ir kokybę“ bei „pakenktų, o ne pagerintų Amerikos pasaulinę reputaciją“, rašė naujienų agentūra AFP ir dar 117 bendrą pareiškimą pasirašiusių organizacijų.
Pareiškimą pasirašė įvairios tarptautinės naujienų agentūros, tokios kaip AFP ir „Reuters“, visuomeniniai transliuotojai, įskaitant Jungtinės Karalystės (JK) BBC, Vokietijos ARD ir Australijos ABC, nacionaliniai laikraščiai, tokie kaip Kanados „Globe and Mail“ ar „Irish Times“, ir spaudos laisvės grupės, įskaitant organizaciją „Reporteriai be sienų“ ir Žurnalistų apsaugos komitetą.
Praėjusį mėnesį D. Trumpo administracija paskelbė apie planus trumpinti žurnalistų vizų galiojimą iki 240 dienų, nors jie galėtų prašyti pratęsti šį laikotarpį dar tiek pat dienų. Tuo metu Kinijos žurnalistų kelionės gali būti apribotos iki 90 dienų. Pagal siūlomą pakeitimą užsieniečiams su studentų vizomis nebūtų leidžiama Jungtinėse Valstijose būti ilgiau nei ketverius metus.
Dabartinės taisyklės leidžia žurnalistams likti JAV iki penkerių metų, o tai reiškia, kad jie „įgyja gilių žinių, patikimų ryšių ir kontekstinio įsitraukimo, reikalingų norint paaiškinti Ameriką pasaulinei auditorijai“, teigė pasirašiusieji.
„Tai atitinka svarbų JAV interesą: užtikrinti, kad Amerikos politika, kultūra ir lyderystė būtų aiškiai ir tiksliai perteikta tarptautinei auditorijai jų pačių kalbomis“, – pridūrė jie.
Siūlomi pakeitimai dėl vizų yra platesnio masto susidorojimo su užsieniečiais JAV dalis.
JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentai praėjusią savaitę pietinėje Džordžijos valstijoje statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje buvo sulaikyta daugiau kaip šimtas Pietų Korėjos darbuotojų.
Leidimo žurnalistams būti šalyje sutrumpinimas „kelia pavojų, kad pasaulis bus mažiau informuotas apie Amerikos naujienas ir aktualijas“, ketvirtadienį pareiškė naujienų agentūros.
„Konkuruojančios šalys ir galingi priešininkai negaiš laiko užpildydami susidariusią tuštumą naratyvais apie JAV, kurie tarnauja jų pačių interesams, o ne tiesai“, – pridūrė jie.
Naujausi komentarai