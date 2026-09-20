Donaldas Trumpas anksčiau nei planuota grįžo į Vašingtoną iš Kemp Deivido komplekso

Administracija nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl D. Trumpas iš Kemp Deivido – nuošalaus prezidento komplekso kaimiškoje Merilando valstijoje – grįžo ne sekmadienį, kaip buvo planuojama anksčiau.
Vis dėlto Baltųjų rūmų kelionių planai savaitgaliais keičiasi neretai, taip pat ir dėl oro sąlygų. Prognozės rodė, kad sekmadienį kalvotoje Kemp Deivido vietovėje numatomas lietus ir perkūnija.
Planai pasikeitė po to, kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, šeštadienį pranešė, kad Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras.
Valstybės departamentas ir virtinė JAV ambasadų išplatino saugumo įspėjimus JAV piliečiams.
Įspėjimuose nurodomas „nenumatytos eskalacijos potencialas“ ir pažymima, kad „Irano remiami husiai vykdė karo veiksmus prieš Saudo Arabiją, įskaitant civilinius oro uostus“.
„Šis karinis konfliktas gali sparčiai eskaluotis, – teigiama Valstybės departamento įspėjime. – Ne Artimuosiuose Rytuose esantys amerikiečiai turėtų rimtai apsvarstyti keliones į šį regioną ir per jį.“
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