Donaldas Trumpas: CŽA direktoriaus misija Maskvoje buvo „pusiau eilinė“

„Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą. Nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi“, – interviu konservatyviam radijo laidų vedėjui Glennui Beckui (Glenui Bekui) sakė D. Trumpas.
J. Ratcliffe'as yra vienas iš aukščiausio rango JAV pareigūnų, apsilankiusių Rusijoje nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 metais.
Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje – šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o JAV tarpininkaujamos taikos derybos senokai įstrigo.
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad J. Ratcliffe'as per vizitą Maskvoje nesusitiko su prezidentu Vladimiru Putinu, bet turėjo „kontaktų“ su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad V. Putinas buvo informuotas apie derybas, bet atsisakė pasakyti, ar buvo iškeltas klausimas dėl karo Ukrainoje.
„Kontaktai per žvalgybos tarnybas patys savaime yra teigiamas poslinkis. Dar per anksti sakyti, kaip tai paveiks mūsų santykių krizės sprendimo procesą“, – sakė D. Peskovas.
Vėliausią kartą CŽA direktorius Maskvoje lankėsi 2021 metų lapkritį, kai šias pareigas tuo metu ėjęs Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas) įspėjo Rusiją nesiųsti karių į Ukrainą. Praėjus keliems mėnesiams, Kremlius pradėjo invaziją, virtusią didžiausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
CŽA taip pat dalyvavo susitarimuose su Rusija dėl kalinių mainų, pavyzdžiui, per didelį apsikeitimą 2024 metų viduryje.
Karas Ukrainoje nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o Kremlius atsisako sušvelninti savo maksimalistinius reikalavimus užimti likusią Rytų Ukrainos dalį ir išlaikyti Krymo kontrolę.
D. Trumpas atmetė spėliones, kad J. Ratcliffe'as aptarinėjo kitus klausimus, pavyzdžiui, Rusijos bandymus išbandyti NATO ryžtą ar JAV kampaniją, kuria Vašingtonas siekia sustiprinti ekonominį spaudimą Iranui.
„Jis nėra ten dėl tų dalykų, kuriuos paminėjote, nors, žinote, galbūt kas nors iš to ir išeis“, – sakė D. Trumpas Glennui Beckui.
„Mes labai stengiamės, kad tas karas baigtųsi, ir, atvirai sakant, jie abu šiuo metu nori, kad jis pasibaigtų“, – pridūrė JAV prezidentas.
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