Donaldas Trumpas: JAV apsvarstys Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę

„Mes tikrai tai apsvarstysime. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie – nuostabūs žmonės“, – žurnalistams Vašingtone sakė D. Trumpas.
Pirmoji Lietuvoje apie tai pranešė LRT.
Skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
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