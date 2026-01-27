 Donaldas Trumpas, kalbėdamas apie Mineapolio auką, sako, kad negalima į protestus eiti su ginklais

Donaldas Trumpas, kalbėdamas apie Mineapolio auką, sako, kad negalima į protestus eiti su ginklais

2026-01-27 21:59
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė nesutinkantis su vieno iš jo padėjėjų žodžiais apie Minesotoje nušautą slaugytoją, tačiau pasakė, kad žmonės negali eiti į protestus su ginklais.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Reuters nuotr.

„Ne“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose atsakė D. Trumpas, paklaustas, ar sutinka su administracijos vadovo pavaduotojo Stepheno Millerio (Stiveno Milerio) pateiktu Alexo Pretti (Alekso Prečio), kurį šeštadienį Mineapolyje, Minesotos valstijoje nušovė federaliniai agentai, apibūdinimu.

S. Milleris A. Pretti pavadino žudiku.

„Nepaisant to, negalima turėti ginklų, negalima vaikščioti su ginklais, negalima to daryti, bet tai labai apgailėtinas incidentas“, – pridūrė D. Trumpas, turėdamas omenyje tai, kad A. Pretti turėjo leidimą nešiotis ginklą.

Ginklas iš A. Pretti buvo atimtas prieš paleidžiant į jį šūvius. 

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
ginklai
Mineapolio auka
protestai
jav

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų