Donaldas Trumpas, kalbėdamas apie Mineapolio auką, sako, kad negalima į protestus eiti su ginklais

„Ne“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose atsakė D. Trumpas, paklaustas, ar sutinka su administracijos vadovo pavaduotojo Stepheno Millerio (Stiveno Milerio) pateiktu Alexo Pretti (Alekso Prečio), kurį šeštadienį Mineapolyje, Minesotos valstijoje nušovė federaliniai agentai, apibūdinimu.
S. Milleris A. Pretti pavadino žudiku.
„Nepaisant to, negalima turėti ginklų, negalima vaikščioti su ginklais, negalima to daryti, bet tai labai apgailėtinas incidentas“, – pridūrė D. Trumpas, turėdamas omenyje tai, kad A. Pretti turėjo leidimą nešiotis ginklą.
Ginklas iš A. Pretti buvo atimtas prieš paleidžiant į jį šūvius.
