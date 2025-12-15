JAV siūlo Ukrainai „panašias į NATO“ saugumo garantijas, tikisi, kad Rusija sutiks

Ne vieną valandą trukusias derybas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu Berlyne JAV pareigūnai pavadino teigiamomis ir pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vėliau pirmadienį paskambins Ukrainos ir Europos lyderiams, kad paskatintų sudaryti susitarimą.
JAV pareigūnai įspėjo, kad Ukraina taip pat turi priimti susitarimą, kuris, jų teigimu, suteiktų saugumo garantijas, atitinkančias NATO penktąjį straipsnį, pagal kurį puolimas prieš vieną sąjungininką laikomas puolimu prieš visus.
„To susitarimo pagrindas iš esmės yra turėti tikrai, tikrai tvirtas garantijas – panašias į penktojo straipsnio, – taip pat labai, labai stiprų atgrasymo veiksnį“, kalbant apie Ukrainos kariuomenės dydį, sakė vienas JAV pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Tos garantijos nebus siūlomos amžinai. Tos garantijos siūlomos dabar, jei bus pasiektas tinkamas sprendimas“, – sakė jis.
D. Trumpas anksčiau buvo atmetęs oficialaus Ukrainos įstojimo į NATO galimybę ir stojęs Rusijos pusėn, Kyjivo siekį įstoti į aljansą pavadinęs priežastimi, dėl kurios Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą.
Tačiau kitas JAV pareigūnas pareiškė esąs tikras, kad Rusija palaikys susitarimą.
„Manau, ukrainiečiai, kaip ir europiečiai, jums pasakytų, kad tai yra tvirčiausias saugumo protokolų rinkinys, kokį jie kada nors matė. Tai labai, labai stiprus rinkinys“, – sakė antrasis pareigūnas.
„Tikiuosi, kad rusai jį peržiūrės ir pasakys sau: „Gerai, nes mes neturime ketinimų – mes patikėsime jų žodžiu – mes neturime ketinimų pažeisti“, – sakė jis.
„Bet pažeidimai bus sprendžiami pagal saugumo paketą“, – pridūrė pareigūnas.
Pirmasis pareigūnas pripažino, kad dėl teritorijų susitarimo nepasiekta. D. Trumpas yra sakęs, jog yra neišvengiama, kad Ukraina turės atiduoti Rusijai teritorijų, o tai yra nepriimtina V. Zelenskiui po to, kai jo šalis beveik ketverius metus gynėsi nuo Rusijos pajėgų.
Pirmasis JAV pareigūnas sakė, kad Jungtinės Valstijos su V. Zelenskiu aptarė idėją teritorijoje, dėl kurios dabar kovoja karinės pajėgos, įkurti „ekonominę laisvąją zoną“.
„Mes daug laiko praleidome bandydami apibrėžti, ką tai reikštų, kaip tai veiktų. Ir galiausiai, jei mums pavyks tai apibrėžti, tada tikrai priklausys nuo šalių, kaip išspręsti galutinius suvereniteto klausimus“, – sakė pareigūnas.
Deryboms Berlyne vadovavo Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas), D. Trumpo verslo draugas ir specialusis pasiuntinys, bei Jaredas Kushner (Džaredas Kušneris), D. Trumpo žentas.