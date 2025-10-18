Volodymyras Zelenskis: paskelbimo apie raketas nebus, JAV nenori „eskalacijos“

V. Zelenskis žurnalistams sakė, kad jis ir prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) aptarė tolimojo nuotolio ginklus, bet „nusprendė apie tai nekalbėti, nes... Jungtinės Valstijos nenori eskalacijos“.
Ukrainiečių lyderis taip pat sakė, kad Rusija bijo amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“, tačiau jis „realistiškai“ vertina galimybę gauti šiuos ginklus iš Vašingtono.
„Manau, kad Rusija bijo raketų „Tomahawk“, tikrai bijo, nes tai galingas ginklas“, – po susitikimo su JAV prezidentu žurnalistams prie Baltųjų rūmų sakė V. Zelenskis.
Su V. Zelenskiu anksčiau penktadienį susitikęs D. Trumpas pareiškė, kad būtų per anksti duoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pažymėjo, kad karas su Rusija tikriausiai galėtų būti užbaigtas ir be jų.
Tačiau V. Zelenskis, kuris atvyko į Baltuosius rūmus siekdamas gauti šių amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio ginklų, per susitikimą pareiškė, kad būtų pasirengęs už „Tomahawk“ raketas pasiūlyti „tūkstančius“ ukrainietiškų dronų.
JAV prezidento nenoras perduoti raketų išaiškėjo praėjus dienai po to, kai jis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu susitarė surengti naują aukščiausiojo lygio susitikimą Vengrijos sostinėje Budapešte.
„Tikiuosi, kad galėsime užbaigti karą negalvodami apie „Tomahawk“ raketas“, – pareiškė D. Trumpas žurnalistams, kai dviejų valstybių vadovai susitiko Baltuosiuose rūmuose.
Galingų raketų tiekimas Ukrainai, nepaisant V. Putino įspėjimų to nedaryti, „gali reikšti didelę eskalaciją. Tai gali reikšti, kad gali įvykti daug blogų dalykų“, sakė JAV prezidentas.
Ukraina jau ne vieną savaitę ragina Vašingtoną perduoti raketų „Tomahawk“, teigdama, kad jos padėtų daryti spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų jau pusketvirtų metų besitęsiančią invaziją.