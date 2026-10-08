Donaldas Trumpas: kiekvienas, nevadinantis dirbtinio intelekto „superintelektu“, yra priešas

„Baltieji rūmai kiekvieną, kuris vartoja terminą „dirbtinis intelektas“, o ne plačiai pripažintą naują ir tikslesnį terminą „superintelektas“, laiko PRIEŠU!“ – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje praėjusį mėnesį paskelbė, kad jo vyriausybė dirbtinį intelektą oficialioje komunikacijoje pervadins „superintelektu“.
Kreipdamasis į asamblėją, D. Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš DI reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis „dirbtinis“ nuvertina šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą.
„Dėl žodžio „dirbtinis“ jis skamba kaip netikras intelektas“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Superintelektas“ skamba daug geriau“ ir „yra daug tikslesnis“, sakė jis.
Vėliau, rugsėjo pabaigoje, D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo visai JAV vyriausybei nurodė vartoti terminą „superintelektas“.
Šis įpareigojimas netaikomas privačiajam sektoriui, tačiau kai kurios jo įmonės jau pradėjo vartoti šį terminą, tarp jų – Marko Zuckerbergo (Marko Cukerbergo) grupė „Meta“.
D. Trumpo sąjungininkas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) taip pat vartoja terminą „superintelektas“ savo įrašuose socialiniame tinkle „X“.
Ši semantinė diskusija yra visų pirma politinė: JAV prezidentas, kuris atkakliai gina dirbtinio intelekto naudojimą, bando teigiamai jį pavaizduoti tuo metu, kai vis didėja susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto saugumo ir pasipiktinimas dėl duomenų centrų plitimo Jungtinėse Valstijose.
„Superintelektas“ yra naujausia iš D. Trumpo administracijos sumanytų pervadinimų virtinės. Praėjusiais metais vykdomuoju įsaku Meksikos įlankos pavadinimas buvo pakeistas į „Amerikos įlanką“, o rugpjūtį, kilus prekybiniam ginčui su Kanada, Ontarijo ežeras buvo pervadintas į „Amerikos ežerą“.
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