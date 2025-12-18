 Donaldas Trumpas kreipimesi į tautą pažadėjo ekonominį pakilimą, kaltino Joe Bideną dėl aukštų kainų

2025-12-18 06:53
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį kreipimesi į tautą pažadėjo amerikiečiams ekonominį pakilimą ir apkaltino savo pirmtaką demokratą Joe Bideną (Džo Baideną) dėl aukštų kainų, kurios kirto per respublikono populiarumą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Labas vakaras, Amerika. Prieš 11 mėnesių paveldėjau betvarkę, ir aš ją taisau“, – sakė 79 metų D. Trumpas savo tiesioginėje kalboje iš Baltųjų rūmų baigiantis pirmiesiems savo grįžimo į valdžią metams.

Milijardierius prezidentas tvirtino, kad amerikiečiams nerimą keliančios degalų ir maisto produktų kainos „sparčiai mažėja, ir tai dar nesibaigė. Bet, dievaži, mes darome pažangą“, teigė jis.

D. Trumpas netikėtai paskelbė, kad 1,45 milijono Jungtinių Valstijų kariuomenės karių prieš Kalėdas gaus po 1 776 dolerių (apie 1,52 tūkst. eurų) „karių dividendų“ premijų čekius, kurie bus apmokėti pajamomis, gautomis iš muitų.

