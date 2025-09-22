„Atvirai kalbant, jis mano, kad tai apdovanojimas „Hamas“. Taigi, jis mano, kad šie sprendimai yra tik tušti žodžiai ir nepakankami veiksmai iš kai kurių mūsų draugų ir sąjungininkų pusės“, – spaudos konferencijoje sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt (Kerolain Livit).
Donaldas Trumpas mano, kad Palestinos valstybės pripažinimas apdovanoja „Hamas“
2025-09-22 21:45
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Tampas) mano, kad pagrindinių sąjungininkų, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), sprendimas pripažinti Palestinos valstybę iš esmės apdovanoja palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ už jos išpuolį prieš Izraelį, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai.
Donaldas Trumpas / AP nuotr.
