Donaldas Trumpas nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos ir Ukrainos prezidentais

JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas turėtų įvykti penktadienį Ankoridže. Tai bus pirmasis susitikimas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų.
„Jei pirmasis praeis gerai, greitai surengsime antrąjį“, – žurnalistams sakė jis.
„Norėčiau tai padaryti beveik nedelsdamas, ir mes surengsime greitą antrąjį susitikimą tarp prezidento Putino ir prezidento Zelenskio bei manęs, jei jie norės, kad ten dalyvaučiau“, – teigė jis.
Šis svarbus susitikimas rengiamas, D. Trumpui siekiant tarpininkauti ir užbaigti beveik trejus su puse metų trunkantį Rusijos karą Ukrainoje. V. Zelenskis ir jo sąjungininkai Europoje ragino respublikoną siekti paliaubų.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai V. Zelenskis nebuvo pakviestas į penktadienį Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
JAV lyderis per savo 2024 metų rinkimų kampaniją daugybę kartų žadėjo nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį, tačiau kol kas padarė menką pažangą derantis dėl taikos susitarimo.
Jis pagrasino antrinėmis sankcijomis Rusijos prekybos partneriams dėl invazijos į Ukrainą, tačiau jo nustatytas terminas praėjo praėjusią savaitę, o jokių veiksmų nebuvo paskelbta.
D. Trumpas žurnalistams per renginį Vašingtono Kennedy (Kenedžio) centre pareiškė, kad turėjo „labai gerą pokalbį“ su Europos lyderiais, įskaitant V. Zelenskį.
„Įvertinčiau jį 10 balų. Žinote – labai, labai draugiškas“, – sakė jis.
