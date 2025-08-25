Donaldas Trumpas prieš Lee Jae-myungo vizitą sako, kad P. Korėjoje vyksta valymas arba revoliucija

„KAS VYKSTA PIETŲ KORĖJOJE? Panašu į valymą arba revoliuciją. Mes negalime to leisti ir kartu ten plėtoti verslo“, – parašė D. Trumpas, nenurodydamas, ką tiksliai turėjo omenyje.
Pietų Korėjos prokurorai sekmadienį išdavė buvusio ministro pirmininko Han Duck-soo (Han Dukso) arešto orderį, apkaltindami jį padėjus buvusiam prezidentui Yoon Suk-yeolui (Jun Sukjolui) gruodį paskelbti karo padėtį.
Konservatorius Yoon Suk-yeolas, palaikęs glaudžius ryšius su Jungtinėmis Valstijomis, apkaltos būdu buvo nušalintas nuo pareigų dėl piktnaudžiavimo valdžia, kai įvedė karo padėtį, susidūręs su aklaviete parlamente.
Karo padėtis, kuri grąžino Pietų Korėją į ankstesnį karinio valdymo laikotarpį, buvo greitai atšaukta dėl didelio visuomenės spaudimo.
D. Trumpas išbandė savo, kaip prezidento, ribas, pasiuntęs karius į Vašingtoną, anot jo, siekdamas kovoti su nusikalstamumu. Prieš tai D. Trumpas nusiuntė karius į Los Andželą po demonstracijų prieš jo griežtas priemones, skirtas kovoti su imigracija.
Kairiųjų pažiūrų Lee Jae-myungas yra išreiškęs norą užmegzti produktyvius santykius su D. Trumpu.
Abu prezidentai panašiai vertina Šiaurės Korėją.
Per pirmąją kadenciją D. Trumpas tris kartus susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu). Lee Jae-myungas savo ruožtu pasisako už bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja.
Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas netikėtai aštriai pakomentuoja užsienio lyderio vidaus politiką.
Gegužę D. Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose užpuolė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentą Cyrilą Ramaphosą (Sirilą Ramafosą), apkaltinęs jį baltaodžių ūkininkų genocidu, kurį vykdė vyriausybė po apartheido, nors ši tai neigia.
