 Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas kitą ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu

2025-10-23 21:42
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) kitą ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), pranešė Baltieji rūmai.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

