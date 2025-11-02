Donaldas Trumpas: Xi Jinpingas supranta pasekmes, jei Kinija įsiveržtų į Taivaną

D. Trumpas teigė, kad Taivanas „net nekilo kaip tema“, kai ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiko su Kinijos vadovu per jų pirmąjį susitikimą akis į akį per šešerius metus.
CBS laidoje „60 Minutes“ paklaustas, ar įsakytų JAV pajėgoms imtis veiksmų, jei Kinija imtųsi karinių veiksmų Taivano atžvilgiu, D. Trumpas atsakė: „Jūs sužinosite, jei tai įvyks, ir jis supranta atsakymą į šį klausimą“.
Tačiau D. Trumpas atsisakė patikslinti, ką jis turėjo omenyje interviu, duotame penktadienį jo „Mar-a-Lago“ kurorte Floridoje, ir pridūrė: „Aš negaliu išduoti savo paslapčių. Kita pusė žino“.
JAV prezidentas teigė, kad Xi Jinpingas ir jam artimi asmenys atvirai pasakė, kad „mes niekada nieko nedarytume, kol prezidentas Trumpas yra prezidentas, nes jie žino pasekmes“.
Kinija teigia, kad savivaldus Taivanas yra jos teritorija. Pagal ilgametę politiką Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau suteikia ginklų salos savigynai.
Šis klausimas ir toliau provokuoja įtampą, kurios D. Trumpas ir Xi Jinpingas, regis, vengė savo aukščiausiojo lygio susitikime, vietoj to daugiausia dėmesio skirdami Vašingtono ir Pekino prekybos karo švelninimui.
