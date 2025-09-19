Donaldas Trumpas mato pažangą dėl „TikTok“, žada apsilankyti Kinijoje

Po D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai telefonu kalbėjosi antrą kartą.
Prieš pokalbį D. Trumpas žurnalistams sakė, jog tikisi, kad bus galutinai pasiektas susitarimas dėl „TikTok“, kuri yra itin populiari tarp jaunų amerikiečių, perėmimo iš kinų rankų.
Nė viena iš šalių nepranešė apie galutinį susitarimą, tačiau D. Trumpas sakė, kad pokalbis buvo „labai produktyvus“.
„Padarėme pažangą daugeliu labai svarbių klausimų, įskaitant Prekybą, Fentanilį, būtinybę užbaigti Karą tarp Rusijos ir Ukrainos bei „TikTok“ Susitarimo patvirtinimą“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
Jis sakė, kad susitiks su Xi Jinpingu kito mėnesio pabaigoje Pietų Korėjoje prasidėsiančio Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse ir kad kitąmet vyks į Kiniją.
D. Trumpas sakė, kad Xi Jinpingas taip pat apsilankys Jungtinėse Valstijose, tačiau konkretaus laiko nenurodė ir pridūrė, kad dviejų valstybių lyderiai vėl kalbėsis telefonu.
Kinija įspėja dėl „rinkos taisyklių“
Kinija apie prezidentų pokalbį kalbėjo kiek griežčiau.
„Dėl „TikTok“ klausimo Xi Jinpingas pažymėjo, kad Kinijos pozicija yra aiški: Kinijos vyriausybė gerbia įmonių valią ir ragina jas vesti verslo derybas pagal rinkos taisykles, siekiant rasti sprendimus, kurie suderintų interesus ir atitiktų Kinijos įstatymus bei reglamentus“, – pranešė valstybinė televizija CCTV.
„Kinija tikisi, kad JAV pusė Kinijos įmonėms, investuojančioms Jungtinėse Valstijose, užtikrins atvirą ir sąžiningą verslo aplinką be diskriminacijos“, – pridūrė transliuotojas.
Prezidentų pokalbis buvo pavadintas „atviru ir išsamiu“.
Antradienį D. Trumpas pratęsė „TikTok“ draudimo atidėjimą iki gruodžio 16-osios, ir tai buvo jau ketvirtas kartas, kai atidedamas įstatymo, kuriuo siekiama priversti savininkus kinus parduoti verslą Amerikoje, įsigaliojimas.
Šis pranešimas, paskelbtas vykdomuoju įsaku, pasirodė po to, kai D. Trumpas žurnalistams pasakė, kad Jungtinės Valstijos ir Kinija susitarė dėl itin populiarios vaizdo įrašų bendrinimo programėlės naujos verslo nuosavybės JAV struktūros.
Draudimas jau buvo atidėtas sausio, balandžio ir birželio mėnesiais, administracijai sprendžiant sudėtingus teisinius ir nacionalinio saugumo padarinius, susijusius su „TikTok“ veikla Jungtinėse Valstijose.
Naujausias atidėjimas turėjo baigtis trečiadienį, o tada būtų įsigaliojęs 2024 metais tuometinio prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) pasirašytas JAV įstatymas uždrausti „TikTok“ Jungtinėse Valstijose dėl to, kad programėlė priklauso kinams.
Šis įstatymas buvo parengtas siekiant spręsti nacionalinio saugumo problemas dėl „TikTok“ patronuojančiosios Kinijos bendrovės „ByteDance“ ir jos galimų ryšių su Kinijos vyriausybe.
Tačiau D. Trumpas, kurio 2024 metų rinkimų kampanija labai smarkiai kliovėsi socialiniais tinklais ir kuris teigė, kad jam patinka „TikTok“, sustabdė draudimą.
Programėlė sulaukė kritikos iš JAV pareigūnų, nerimaujančių dėl duomenų rinkimo ir manipuliavimo turiniu. „TikTok“ ne kartą neigė, kad dalijasi vartotojų duomenimis su Kinijos valdžios institucijomis, ir federaliniame teisme ginčijo įvairius apribojimus.
Ketvirtadienį D. Trumpas sakė žurnalistams, kad pagal būsimą susitarimą „TikTok“ verslas JAV priklausys „vien amerikiečių investuotojams, labai turtingiems žmonėms ir įmonėms“.
Pasak „The Wall Street Journal“, pagal naująjį susitarimą „TikTok“ verslą JAV kontroliuotų investuotojų konsorciumas, įskaitant debesų kompiuterijos milžinę „Oracle“ ir du Kalifornijos investicinius fondus – „Silver Lake“ ir „Andreessen Horowitz“, o savininkai kinai, laikydamiesi įstatymo, pasiliktų mažiau nei 20 proc. JAV verslo.
„Oracle“ savininkas Larry Ellisonas (Laris Elisonas), vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, yra D. Trumpo rėmėjas, o tai reiškia, kad „TikTok“ taptų dar viena žiniasklaidos ar socialinės žiniasklaidos priemone, patekusia į prezidento kontrolės ar įtakos sferą.
