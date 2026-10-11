Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų

„Nedelsiant įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS kare tarp Rusijos ir Ukrainos. Abi šalys susitarė. Nelaužykite jų!“ – išsamesnės informacijos nepateikdamas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Nei Ukraina, nei Rusija susitarimo kol kas nepatvirtino.
Kare pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo mirtini smūgiai ir atakos prieš šalių infrastruktūros objektus.
Anksčiau sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad jo šalis būtų pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Rusija apribotų atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
V. Zelenskis tai pareiškė tvyrant įtampai tarp D. Trumpo ir Ukrainos vadovo, pasmerkusio JAV sprendimą laikinai sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui.