 Donaldas Trumpas: susitarimas su Iranu reiškia JAV pergalę

Donaldas Trumpas: susitarimas su Iranu reiškia JAV pergalę

2026-06-18 21:35
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad susitarimas su Iranu dėl karo užbaigimo yra Jungtinių Valstijų pergalė, ir atmetė augančią kritiką, įskaitant ir jo paties Respublikonų partijos narių priekaištus.

<span>Donaldas Trumpas: susitarimas su Iranu reiškia JAV pergalę</span>
Donaldas Trumpas: susitarimas su Iranu reiškia JAV pergalę / AFP nuotr.

Tuo metu JAV žiniasklaida vieningai smerkia D. Trumpo nuolaidas Iranui susitarime, kuriuo siekiama užbaigti karą – neva išsižadėta tikslų prieš karą, sustiprinta Irano galia ir iššvaistyta dešimtys milijardų dolerių.

Respublikonai reiškia susirūpinimą, kad D. Trumpas siūlo Iranui sankcijų sušvelninimą, prieigą prie naftos rinkų ir 300 mlrd. dolerių rekonstrukcijos fondo perspektyvą, tačiau neužtikrina tvirtų įsipareigojimų dėl urano sodrinimo, balistinių raketų ar Teherano paramos ginkluotoms grupuotėms.

Kai bus pasiektas galutinis susitarimas dėl Irano branduolinės programos, Jungtinės Valstijos pagal susitarimą turėtų užtikrinti 300 mlrd. dolerių (261,76 mlrd. eurų) išmokėjimą rekonstrukcijos fondui, kurį remia regiono valstybės.

„JAV nemokės Iranui jokių 300 milijardų dolerių. Tai melagienos! JAV laukia tik sėkmė, mažesnės naftos kainos ir pergalė. Pažiūrėkite į akcijų rinką. Čia veikia durnokratų propaganda!!!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Šiame straipsnyje:
Irano branduolinė programa
JAV
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