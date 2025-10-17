 Donaldas Trumpas tikisi, kad karas pasibaigs Ukrainai neprireikus raketų „Tomahawk“

2025-10-17 21:36
BNS inf.

 Su ukrainiečių lyderiu Volodymyru Zelenskiu penktadienį susitikęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad būtų per anksti suteikti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pažymėjo, kad jis tikisi pirmiausia užtikrinti taiką su Rusija.

/ AFP nuotr.

