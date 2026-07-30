Donaldas Tuskas: Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška

Jis tai pareiškė po skubaus vyriausybės koordinavimo grupės posėdžio, kuris ketvirtadienį buvo surengtas rytiniame Liublino mieste.
„Buvome pasirengę numušti raketą, jei ji būtų skridusi toliau“, – sakė D. Tuskas.
Ministras pirmininkas patvirtino policijos ir ugniagesių tarnybos anksčiau pateiktą informaciją, kad sviedinys nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Tarnava Kolonijos kaimo Liublino vaivadijoje. Jis pridūrė, kad „laimei, nėra duomenų apie nukentėjusiuosius ar žalą“.
D. Tuskas taip pat pasistengė nuraminti visuomenę, sakydamas, kad „tiesioginės grėsmės“ nebuvo, nes raketa nukrito neapgyvendintoje teritorijoje.
Jis pridūrė, kad Ukrainos naikintuvai bandė perimti Rusijos raketas, kai šios artėjo prie Lenkijos sienos.
„(Ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas) generolas Ireneuszas Nowakas (Ireniaušas Novakas) man pranešė, kad Ukrainos naikintuvai iki pat Lenkijos sienos bandė perimti ir sustabdyti į Lenkijos pusę skriejusias raketas. Tai rodo, koks svarbus yra bendradarbiavimas su mūsų sąjungininkais“, – sakė jis.
Komentuodamas situaciją plačiau, D. Tuskas pabrėžė, kad šis incidentas akivaizdžiai parodo būtinybę toliau remti Ukrainą, kad ji galėtų perimti raketas ir dronus, kol jie dar yra virš Ukrainos teritorijos.
„Šios nakties incidentas tai dar kartą patvirtina“, – sakė jis.
„Mus nuo šio karo skiria metrai“
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas Kamišas) teigė, kad Lenkijos naikintuvų F-16 poros ketvirtadienį nuo maždaug 2 val. nakties vykdė skrydžius netoli Lenkijos ir Ukrainos sienos, laukdamos įsakymų reaguoti į bet kokius objektus, įsibrovusius į Lenkijos oro erdvę.
„Be to, Lenkijos oro erdvėje buvo dislokuoti žvalgybiniai lėktuvai, o iš Vokietijos pakilo ir į Lenkijos teritoriją įskrido sąjungininkų orlaivis, skirtas degalų papildymui ore“, – sakė ministras.
Jis taip pat pranešė, kad prie Lenkijos oro erdvės buvo priartėję daugiau nei 20 skraidančių objektų.
„Mus nuo šio karo skiria metrai ir ši naktis mums dar kartą primena – ne tiems, kurie sėdi prie šio stalo, ne vadams, ne ugniagesiams, ne policijai, – bet mums visiems, kad situacija yra labai rimta. Kad tai yra situacija, kuri kelia grėsmę“, – įspėjo W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Tai buvo viena didžiausių atakų prieš vakarinę Ukrainos dalį. Pastaraisiais mėnesiais išpuoliai daugiausia buvo nukreipti prieš Kyjivą, jo apylinkes ir Rytų Ukrainą. Per šį išpuolį taip pat buvo smogta šalies vakarinei daliai“, – sakė jis.
„Visi sąjungininkų oro operacijos aspektai buvo koordinuojami su Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos Jungtinių pajėgų vadaviete. NATO vadai nuolat informuojami, o mes pateiksime išsamią ataskaitą“, – pridūrė ministras.
D. Tuskas, W. Kosiniakas-Kamyszas ir vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis (Marcinas Kervinskis) ketvirtadienį taip pat apsilankė incidento vietoje.
„Nėra priežasčių teigti, kad buvo taikytasi į Lenkiją“, – sakė D. Tuskas, atvykęs į vietą, kur nukrito raketa.
Jis pridūrė, kad ir Ukraina, ir Jungtinės Valstijos išreiškė norą dalyvauti tyrime.
Tai patvirtino ir W. Kosiniakas-Kamyszas, kuris pareiškė, kad „NATO privalo parodyti savo stiprybę, atsparumą ir vienybę“.
Raketoje – „didelis kiekis sprogstamosios medžiagos“
Šio incidento tyrimą atliekančios Liublino vaivadijos prokuratūros vadovas Grzegorzas Trusiewiczius (Gžegožas Trusevičius) sakė, kad Ukraina pasiūlė padėti analizuoti nuolaužas.
„Iš Ukrainos pusės gavome oficialų pasiūlymą padėti atlikti šį tyrimą, nes būtent jie yra ekspertai, turintys daugiausia patirties su tokio pobūdžio incidentais. Šis pasiūlymas šiuo metu svarstomas ir negalima atmesti, kad jie atvyks į incidento vietą padėti Lenkijos institucijoms identifikuoti objektą, kuris įskrido į Lenkijos oro erdvę“, – sakė G. Trusiewiczius.
Pasak Lenkijos prokurorų, kuriuos cituoja visuomeninis transliuotojas TVP, tyrėjai nustatė, kad nukritęs objektas buvo ne dronas, o raketa, ir kad tai greičiausiai buvo Rusijos sparnuotoji raketa „Ch-101“.
„Mes tikrai žinome, kad turime reikalų su raketa – ne su dronu (...) o su raketa“, – spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Liublino prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.
„Tai greičiausiai yra raketa „Ch-101“. Joje buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos“, – pridūrė jis.
M. Kozakas teigė, kad tyrėjai renka raketos fragmentus ir kitas nuolaužas smūgio vietoje bei ima dirvožemio mėginius specialistų analizei.
Apie 50 Lenkijos Teritorinės gynybos pajėgų karių buvo dislokuoti padėti vykdyti paiešką aplinkinėje teritorijoje, kuri prieš tai buvo išžvalgyta naudojant dronus.
Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo, įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko 10 metrų skersmens krateris.
Tarnava Kolonijos kaimo, esančio netoli Liublino, gyventojai pranešė, kad apie 4 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku girdėjo sprogimą, nuo kurio drebėjo jų namų langai, sakoma policijos pranešime.
Policija nuvyko į lauką, esantį maždaug už dviejų kilometrų nuo kaimo namų, ir rado 10 metrų pločio kraterį bei „neatpažinto objekto nuolaužų“, sakoma pranešime.
Ginkluotųjų pajėgų vadovybė pranešė, kad virš įvykio vietos praskrido sraigtasparnis Mi-24 ir kad įgula pranešė apie „tikėtiną objekto smūgio vietą neužstatytoje žemėje“.
Pareigūnai ketvirtadienio rytą paskelbė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo keliolikos raketų, skriejusių virš Vakarų Ukrainos, aktyvumą; jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei.
Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės, apie 3 val. 40 min. vietos (4 val. 40 min. Lietuvos) laiku šalies oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarus skriejantis neatpažintas objektas.
Vėliau objektas išnyko iš radiolokatorių ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį į paskutinę žinomą jo buvimo vietą.
Rusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį surengė didelio masto oro smūgį Ukrainai, įskaitant jos vakarinius regionus, besiribojančius su Lenkija, paleidusi 74 raketas ir 284 dronus. Per šį išpuolį, atnaujintais duomenimis, žuvo mažiausiai devyni žmonės, tarp jų – trys vaikai.
(be temos)