 Donaldas Tuskas penktadienį Varšuvoje ketina surengti derybas su Volodymyru Zelenskiu

Donaldas Tuskas penktadienį Varšuvoje ketina surengti derybas su Volodymyru Zelenskiu

2025-12-18 19:05
BNS inf.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį Varšuvoje ketina surengti derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / Scanpix nuotr.

V. Zelenskis penktadienį vyksta į Lenkijos sostinę pirmajam tiesioginiam susitikimui su lenkų kolega Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu).

Taip pat pranešta, kad Ukrainos lyderio bus laukiama parlamente, bet Lenkijos Seimo maršalka Wlodzimierzas Czarzasty (Vlodzimežas Čažastis) pirmadienį interviu Lenkijos privačiam naujienų transliuotojui TVN24 sakė, kad V. Zelenskio kalba parlamento žemuosiuose rūmuose neplanuojama.

„Prezidentas Zelenskis sakė, kad dėl akivaizdžių priežasčių negali įsivaizduoti vizito Lenkijoje be susitikimo su ministru pirmininku, nes būtent vyriausybė įgyvendina Lenkijos politiką Ukrainos atžvilgiu“, – ketvirtadienį Briuselyje sakė D. Tuskas.

Penktadienį įvyksiantis V. Zelenskio vizitas Lenkijoje bus pirmasis po to, kai rugpjūtį prezidentu prisaikdintas K. Nawrockis. Skelbiama, kad jų derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama saugumo, ekonomikos ir istorijos klausimams.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Tuskas
Volodymyras Zelenskis
Varšuva
derybos
karolis nawrockis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų