Donaldui Trumpui skelbiant grasinimus, Hondūre vyksta prezidento rinkimai

Po Argentinos ir Bolivijos Hondūras gali tapti dar viena Lotynų Amerikos šalimi, po ilgų kairiųjų valdymo metų pasukusia dešinėn.
Apklausos rodo, kad trys kandidatai labai atkakliai varžosi dėl galimybės pakeisti kairiųjų prezidentę Xiomarą Castro (Siomarą Kastro), kurios vyras Manuelis Zelaya (Manuelis Selaja) taip pat vadovavo šaliai, kol buvo nuverstas 2009-ųjų perversmo metu.
D. Trumpo favoritas yra 67-erių Nasry Asfura (Nasris Asfura) iš dešiniųjų Nacionalinės partijos.
Jo pagrindiniai varžovai yra 60-metė teisininkė Rixi Moncada (Richi Monkada) iš valdančiosios partijos „Libre“ ir 72-metis televizijos laidų vedėjas Salvadoras Nasralla (Salvadoras Nasrala) iš Liberalų partijos.
Rinkimų apylinkės buvo atidarytos 7 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku ir dirbs 10 valandų, o pirmieji rezultatai turėtų paaiškėti netrukus po balsavimo vietų uždarymo.
Trumpas tolesnę JAV paramą vienai iš skurdžiausių Lotynų Amerikos šalių susiejo su N. Asfuros pergale.
„Jei jis nelaimės, Jungtinės Valstijos nešvaistys pinigų veltui“, – penktadienį rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“, atkartodamas grasinimus Argentinai, kai rėmė prezidento Javiero Milei (Chavjero Milėjaus) partiją neseniai vykusiuose šios šalies kadencijos vidurio rinkimuose.
Penktadienį jis taip pat netikėtai paskelbė, kad suteiks malonę buvusiam Hondūro prezidentui Juanui Orlando Hernandezui (Chuanui Orlandui Hernandesui) iš Nacionalinės partijos, kuris Jungtinėse Valstijose atlieka 45 metų laisvės atėmimo bausmę už kokaino kontrabandą ir kitus nusikaltimus.
Kai kurie hondūriečiai palankiai vertino D. Trumpo įsikišimą, sakydami, jog tai gali reikšti, kad Hondūro migrantams bus leista likti Jungtinėse Valstijose.
Tačiau kiti atmetė jo kišimąsi į rinkimus.
Nuo sausio, kai D. Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus, iš Jungtinių Valstijų buvo deportuota beveik 30 000 Hondūro migrantų.
Šios griežtos priemonės sudavė skaudų smūgį 11 milijonų gyventojų turinčiai šaliai, kurioje pernai piniginės perlaidos sudarė 27 proc. BVP.
