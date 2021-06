E. Macronui antausį skėlęs vyras paaiškino savo motyvą

Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui antausį skėlęs asmuo pirmą kartą pakomentavo savo motyvą. 28 metų Damienas T. per apklausą nurodė taip norėjęs pareikšti „savo nepasitenkinimą“ E. Macrono politika, Lione pranešė generalinis prokuroras Alexas Perrinas. Be to, jis simpatizuoja „Geltonųjų liemenių“ judėjimui bei kraštutinių dešiniųjų idėjoms.