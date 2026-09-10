ECB padidino bazinę palūkanų normą

Po ECB valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta nuo 2,25 proc. iki 2,5 proc.
Infliacijos augimą paskatino karo Irane sukeltas naftos kainų šuolis: vairuotojai jo pasekmes jaučia degalinėse, o būsto savininkams tenka daugiau mokėti už šildymo kurą. Nėra jokių požymių, kad konfliktas Persijos įlankoje artimiausiu metu baigsis.
Rugpjūčio mėnesį vartotojų kainos euro zonoje buvo 3,3 proc. didesnės nei prieš metus – infliacija pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023 m. rugsėjo ir gerokai viršija ECB nustatytą 2 proc. vidutinės trukmės tikslinį rodiklį.
Anksčiau šįmet ECB valdančioji taryba visas tris pagrindines palūkanų normas didino birželį. Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe nuo 2026 m. birželio 17 d. buvo padidintos iki atitinkamai 2,25 proc., 2,40 proc. ir 2,65 proc.
Prieš tai bazinė palūkanų norma išliko 2 proc. lygyje maždaug metus.
Sprendimus apie palūkanų normas ECB skelbia kas šešias savaites spaudos konferencijoje po atitinkamo valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Šie sprendimai itin svarbūs finansų rinkoms ir daro įtaką įmonių skolinimosi išlaidoms bei indėlininkų pajamoms.
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