ECB siekia supaprastinti taisykles ES bankams

Mažesnės Europos kreditų įstaigos nuolat skundžiasi dideliu jiems taikomų taisyklių skaičiumi.
„Vykdomoji valdyba siūlo žymiai padidinti ES bankininkystės taisyklių proporcingumą, išplečiant esamą mažų bankų režimą, kad šis apimtų daugiau bankų, ir apdairiai bei harmoningai supaprastinant jiems taikomas taisykles“, – teigė Frankfurte įsikūręs bankas.
ECB įsteigta darbo grupė taip pat rekomenduoja sujungti įvairius atsargos kapitalo, kurį kredito įstaigos privalo išlaikyti kaip apsaugos mechanizmą nuo krizių, tipus į vieną bendrą atsargos kapitalą.
Pasak ECB, periodiški testavimai nepalankiausiomis sąlygomis Europos Sąjungos (ES) mastu, kurių metu priežiūros institucijos tikrina bankų atsparumą įvairiais scenarijais, turi būti supaprastinti.
ECB savo pasiūlymus dabar teikia Europos Komisijai, kuri 2026 m. turi paskelbti ataskaitą apie bendrą bankų sistemos padėtį ES bendrojoje rinkoje.
Briuselis siekia supaprastinti daugelį ES taisyklių ir taip sustiprinti Europos konkurencingumą.
Dabartinė sistema buvo įgyvendinta po 2008 m. prasidėjusios pasaulinės finansų krizės, per kurią žlugo daug kredito įstaigų, ir yra glaudžiai susijusi su per tą laikotarpį išmoktomis pamokomis.
Europos siekis supaprastinti taisykles taip pat sietinas su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pastangomis mažinti finansų sektoriaus reglamentavimą.
Europos bankai baiminasi, kad šie JAV administracijos veiksmai gali dar labiau apsunkinti jų padėtį lyginant su konkurentais Amerikoje, kurie ir taip daugelį metų dirba pelningiau.
Finansų sektoriuje aukštas pareigas anksčiau užėmęs Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas Europos bankų reguliavimą neseniai kritikavo kaip pernelyg griežtą ir užsiminė apie galimus taisyklių sušvelninimus.
