ECB vadovė: nauji JAV muitai turės nedidelį poveikį infliacijai Europoje

„Trumpuoju laikotarpiu tiesioginis poveikis bus gana silpnas“, – sakė ji.
„Infliacija būtų paveikta labai nežymiai, tikriausiai teigiama linkme, tačiau kadangi infliacija kontroliuojama ir siekia 1,9 proc. [dabar euro zonoje], poveikis būtų minimalus“, – ECB vadovę cituoja leidinys „Luxembourg Times“.
Pasak jos, naujausi D. Trumpo grasinimai padidintų vidutinį euro zonos muitų lygį nuo maždaug 12 proc. iki 15 procentų.
Vis dėlto Ch. Lagarde perspėjo, kad pagrindinės eksportuojančios šalys, tokios kaip Vokietija, patirs stipresnį smūgį nei kitos, Ji taip pat išskyrė galimą pasitikėjimo šoką.
„Rimtesnė problema yra neapibrėžtumas, kurį sukelia nuolatinės prezidento Trumpo apsisprendimų korekcijos“, – sakė ECB vadovė.
Praėjusį savaitgalį JAV prezidentas paskelbė, kad nuo vasario aštuonioms Europos šalims, remiančioms Daniją ir Grenlandiją, pritaikys papildomus 10 proc. importo muitus, kurie nuo birželio didėtų iki 25 proc., nebent Grenlandija atitektų Jungtinėms Valstijoms.
Naujausi komentarai