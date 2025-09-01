ECB vadovė perspėja dėl Trumpo politikos keliamų pavojų

„Jei jam pasisektų, tai keltų labai rimtą pavojų JAV ir pasaulio ekonomikai“, – Ch. Lagarde sakė prancūzų radijui „Radio Classique“, D. Trumpui siekiant atleisti Federalinio rezervo sistemos valdytoją.
JAV Federalinio rezervo sistemos (FED) valdytoja Lisa Cook praėjusią savaitę kreipėsi į teismą ir užginčijo prezidento sprendimą atleisti ją iš pareigų.
JAV prezidentas paskelbė atleidžiantis L. Cook, pirmąją juodaodę moterį centrinio banko valdyboje, motyvuodamas įtarimais dėl melagingų teiginių apie jos hipotekos sutartis – tuo pačiu didindamas spaudimą nepriklausomam centriniam bankui.
Ch. Lagarde Prancūzijos radijo stočiai sakė, kad Trumpui būtų „labai sunku visiškai pakreipti daugumą“ FED savo naudai.
Ji pažymėjo, kad centrinio banko politika daro įtaką kainų stabilumui ir siekia užtikrinti „optimalų“ užimtumą.
„Jei tai priklausytų nuo vieno ar kito asmens diktato (...) JAV ekonomikos pusiausvyra ir, atitinkamai, jos poveikis visam pasauliui būtų labai nerimą keliantis“, – sakė Ch. Lagarde.
JAV prezidento galimybės atleisti pareigūnus iš centrinio banko paprastai yra ribotos, o neseniai priimtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje teigiama, kad jo pareigūnai gali būti pašalinti tik dėl rimtos priežasties, kuri galėtų būti interpretuojama kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba pareigų neatlikimas.
Šiais metais D. Trumpas didino spaudimą centriniam bankui, ne kartą kritikuodamas jo vadovą Jerome'ą Powellą už tai, kad šis anksčiau nesumažino palūkanų normų, nepaisant palankių infliacijos duomenų.
Federalinio rezervo politikos formuotojai atsargiai žiūri į palūkanų normų mažinimą, stebėdami D. Trumpo muitų poveikį kainoms.
L. Cook pradėjo eiti Federalinio rezervo sistemos valdytojos pareigas 2022 metų gegužę ir buvo paskirta į valdybą dar kartą 2023 metų rugsėjį. Tą patį mėnesį ji buvo prisaikdinta kadencijai, kuri baigiasi 2038 metais.
Anksčiau ji dirbo Ekonomikos patarėjų taryboje vadovaujant tuometiniam prezidentui Barackui Obamai.
