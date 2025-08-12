Egiptas sako bendradarbiaujantis su Kataru ir JAV, kad atgaivintų planą dėl 60 dienų paliaubų Gazoje

Tai yra dalis atnaujintų pastangų užbaigti tebesitęsiantį karą tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“.
„Dabar labai sunkiai dirbame, visapusiškai bendradarbiaudami su katariečiais ir amerikiečiais“, – spaudos konferencijoje Kaire sakė B. Abdelatty.
„Pagrindinis tikslas – grįžti prie pradinio pasiūlymo – sudaryti 60 dienų paliaubas, paleisti kai kuriuos įkaitus ir kai kuriuos palestiniečių sulaikytus asmenis bei teikti humanitarinę ir medicininę pagalbą Gazai be apribojimų ir sąlygų“, – teigė jis.
Karą sukėlė 2023 metų „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi oficialiais duomenimis.
Iš 251 žmogaus, kurį 2023-iųjų spalio 7-ąją pagrobė „Hamas“ ir jos sąjungininkai, 49 tebėra Gazos Ruože, 27 iš jų kariuomenė paskelbė mirusiais.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 61 499 palestiniečių gyvybes, teigia „Hamas“ valdoma Gazos sveikatos ministerija, o Jungtinės Tautos (JT) šiuos skaičius laiko patikimais.
