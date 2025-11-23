EK vadovė: plane Ukrainai privalo visiškai atsispindėti ES „centrinis vaidmuo“

„Bet koks patikimas ir tvarus taikos planas turi „sustabdyti žudynes ir užbaigti karą, o ne sėti naujo konflikto sėklas“, – sakoma jos pareiškime.
„Ukraina privalo turėti laisvę ir suverenią teisę pasirinkti savo likimą. Jie (ukrainiečiai) pasirinko europietišką likimą“, – pridūrė ji.
Pasak jos, planas turėtų apimti šalies atstatymą, integraciją į ES bendrąją rinką ir galiausiai visateisę narystę bloke.
Europa stengiasi nelikti nuošalyje derybose dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) siūlomo plano užbaigti karą Ukrainoje.
Sekmadienį Ženevoje blokas dalyvaus derybose su Ukrainos ir JAV pareigūnais, o ES atstovaus U. von der Leyen pavaduotojas Bjoernas Seibertas (Bjornas Zeibertas).
Vertina skeptiškai
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) sekmadienį pareiškė skeptiškai vertinantis galimybę iki ketvirtadienio, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) nurodyto termino, sulaukti susitarimo dėl 28 punktų plano Ukrainai.
„Nenoriu sakyti, kad išlieku pesimistas, bet dar nesu įsitikinęs, kad prezidento Trumpo norimi sprendimai bus pasiekti per artimiausias kelias dienas“, – Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikime Johanesburge sakė F. Merzas.
„Prezidento Trumpo planas yra tai užbaigti ketvirtadienį, tačiau iki to dar toli (...). Aš skeptiškai vertinu, ar toks rezultatas įmanomas, atsižvelgiant į dabartinius nesutarimus“, – pridūrė jis.
D. Trumpo planas dėl karo Ukrainoje pabaigos, kuriame atkartojami keli griežti Rusijos reikalavimai, sulaukė Kyjivo ir jo sąjungininkų Europoje, kurie siekia tam tikrų pokyčių, pasipriešinimo.
Ukrainos, Europos ir Kanados nacionalinio saugumo pareigūnai sekmadienį susirinko Ženevoje aptarti šio plano.
„Dabar užduotis – padaryti taip, kad amerikiečių vyriausybės pateiktas 28 punktų planas taptų perspektyviu dokumentu“, – sakė F. Merzas.
Jis pridūrė, kad pateikė pasiūlymą apsvarstyti Ženevoje, kuris gali leisti „ketvirtadienį žengti bent jau pirmą žingsnį“.
„Jei visi 28 išvardyti punktai yra per daug (...), tada norėčiau bent jau pabandyti rasti vieną punktą, dėl kurio būtų galima sutarti“, – teigė jis, nepateikdamas daugiau detalių.
Vokietijos kancleris sakė, kad svarbu nustatyti, „kokios saugumo garantijos gali būti suteiktos, kad tikrai būtų užtikrintas galimas susitarimas su Rusija“.
Jis taip pat atmetė plano punktą, kuriame teigiama, kad Rusija vėl taps Didžiojo aštuoneto (G-8) nare.
„Jei kas nors keisis, tai spręs tik visos dabartinės G-7 narės, o šiuo metu nematau (...) noro vėl priimti Rusiją į šį ratą“, – sakė jis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)