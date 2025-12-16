Ekspertai svarsto, ar „OpenAI“ laukia „Netscape“ likimas

Pagal jo biografiją sukurto filmo „The Big Short“ išgarsintas investuotojas Michaelas Burry neseniai palygino bendrovę „OpenAI“ su „Netscape“, kuri 1990-ųjų viduryje valdė interneto naršyklių rinką, bet pralaimėjo konkurencinę kovą „Microsoft“ naršyklei „Internet Explorer“.
„OpenAI“ yra kita „Netscape“ – pasmerkta žlugti ir prarandanti pinigus“, – platformoje „X“ neseniai rašė M. Burry.
Pasak mokslininko Gary Marcuso, išgarsėjusio dėl skeptiško požiūrio į pasaulį apėmusią DI maniją, „OpenAI“ jau dabar yra praradusi pranašumą, kurį bendrovė įgijo 2022 m. lapkritį išleidusi „ChatGPT“.
Šis startuolis, kaip G. Marcusas vadina „OpenAI“, jo teigimu, „kas mėnesį sudegina milijardus dolerių“.
„Atsižvelgiant į tai, kiek laiko buvo matomi (nuosmukio – ELTA) ženklai, galėsiu tik palinguoti galva, (kai jis įvyks – ELTA)“, – rašė mokslininkas.
Visgi „ChatGPT“ sėkmė iškart po pristatymo rinkai neturėjo lygių: buvo sumušti visi vartotojų produktų augimo rekordai, o dabar ši pokalbių roboto programa gali pasigirti daugiau nei 800 mln. už paslaugą mokančių ir ja besinaudojančių nemokamai savaitinių naudotojų.
„OpenAI“ vertė pastaraisiais finansavimo laikotarpiais išaugo iki 500 mlrd. dolerių, palikdama už nugaros visas kitas privačias įmones.
Ir vis dėlto „ChatGPT“ savininkė šiuos metus baigs su kelių milijardų dolerių nuostoliu, o pelno nesitiki iki pat 2029 m.: sparčiai kintančiame ir neapibrėžtame DI pasaulyje toks laikotarpis yra visa amžinybė.
Nepaisant to, „OpenAI“ įsipareigojo sumokėti daugiau nei 1,4 trln. JAV dolerių kompiuterinių lustų gamintojams ir duomenų centrų statytojams, kad šie sukurtų DI reikalingą infrastruktūrą.
Toks beatodairiškas „pinigų deginimas“ daug kam kelia klausimų, ypač po „Google“ teiginių, kad jos DI paslaugą „Gemini“ jau kas mėnesį naudoja apie 650 mln. žmonių. „Google“ taip pat vis dar uždirba milžiniškas pajamas iš reklamos internete, kurios padengia jos išlaidas technologijoms.
Konkurentės „Amazon“, „Meta“ ir į „OpenAI“ investavusi „Microsoft“ turi kur kas gilesnes kišenes, nei „ChatGPT“ kūrėja.
Laukia sunkumai?
Charizmatiškasis „OpenAI“ generalinis direktorius Samas Altmanas, lapkričio pradžioje paklaustas apie startuolio kelių trilijonų dolerių vertės sutartis, kaip reta neslėpė susierzinimo.
Po kelių dienų jis bendrovės darbuotojus įspėjo, kad „OpenAI“ greičiausiai susidurs su sunkumais ir „nepalankiu ekonominiu klimatu“, ypač atsižvelgiant į „Google“ turimą konkurencinį spaudimą.
Kai „Google“ išleido naujausią paslaugos „Gemini“ modelį, sulaukusį daug teigiamų atsiliepimų, S. Altmanas paskelbė „raudoną pavojaus signalą“ ir paragino „OpenAI“ komandas dėti visas pastangas tobulinant „ChatGPT“.
Praėjusią savaitę „OpenAI“ pristatė naujausią „ChatGPT“ modelį ir tą pačią dieną paskelbė sulauksianti investicijų iš bendrovės „Disney“, kuri taip pat duosianti leidimą naudoti savo animacinių filmų personažus tiek pokalbių roboto programai, tiek vaizdo generavimo įrankiui „Sora“.
Pasak „Foundation Capital“ partnerio Ashu Gargo, „OpenAI“ šiuo metu susiduria su iššūkiu, kaip įkvėpti tikėjimą, kad bendrovės investuojamos milžiniškos sumos atsipirks.
Jo teigimu, kol kas „OpenAI“ pavyksta surinkti pinigus dėl aukšto bendrovės vertės vertinimo, nors šių investicijų grąža kelia daug abejonių.
Tačiau „OpenAI“ vis dar išlaiko pasaulio turtingiausių investuotojų pasitikėjimą.
„Aš visada prognozuoju, kad „OpenAI“ vertinimas sumažės, nes konkurentai vejasi, o jos kapitalo struktūra yra akivaizdžiai netinkama“, – sakė „Pluris Valuation Advisors“ prezidentas Espen Robak.
„Tačiau ji tik kyla ir kyla“, – pridūrė jis.
Ekspertai nesutaria, ar ši situacija privers „OpenAI“ atidėti viešą prekybą akcijomis, ar priešingai – paskatins ją greičiau žengti į Volstritą, kad pasipelnytų iš DI manijos.
Retas DI sektoriaus analitikas prognozuoja visišką „OpenAI“ žlugimą, nes rinkoje esama vietos keliems žaidėjams.
„Galų gale, (tai nėra tokia rinka, kurioje – ELTA) nugalėtojas pasiima viską“, – sakė CFRA analitikas Angelo Zino.
„Visos šios įmonės gaus savo dalį pyrago, o pyragas toliau didės“, – apie DI sektoriaus lyderius sakė analitikas.
Taip pat atsižvelgiama į tai, kad nors „OpenAI“ ir prisiėmė žadą atimančius finansinius įsipareigojimus, sandorių sąlygos paprastai būna lanksčios, o pagrindinė jos rėmėja yra turtingoji „Microsoft“.
