„OpenAI“ siūlo daugiau DI vaizdo įrašų autorių teisių kontrolės

Tačiau JAV technologijų milžinė nusprendė suteikti daugiau galių tokių personažų autorines teises turinčioms bendrovėms, kad jos galėtų sustabdyti dirbtinio intelekto (DI) replikas, sakė jos vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas).
„OpenAI“, kuri taip pat valdo pokalbių robotą „ChatGPT“, susiduria su daug ieškinių dėl autorių teisių pažeidimų, įskaitant vieną didelę bylą su laikraščiu „The New York Times“.
Kovo mėnesį ši problema sulaukė žiniasklaidos dėmesio, kai naujoji „ChatGPT“ paveikslėlių kūrimo DI programėlė paleido virtinę vaizdų, sukurtų japonų animacijos „Studio Ghibli“ stiliumi.
Praėjus mažiau nei savaitei po to, kai spalio 1 dieną buvo išleista „Sora 2“ – su „TikTok“ stiliaus programėle, leidžiančia naudotojams įterpti save į DI sukurtas scenas – S. Altmanas sakė, kad „OpenAI“ sugriežtins savo politiką dėl autorinių teisių saugomų personažų.
„Teisių turėtojams suteiksime detalesnę personažų kūrimo kontrolę“, – rašė jis penktadienį tinklaraštyje.
Jis sakė, kad tai bus „panašu į pasirinkimo modelį, taikomą atvaizdams, bet su papildomomis kontrolės priemonėmis“.
Rugsėjį „The Wall Street Journal“ pranešė, kad „OpenAI“ suteiks galimybę autorinių teisių turėtojams, pavyzdžiui, kino studijoms, neleisti, kad jų kūriniai būtų rodomi „Sora 2“ sukurtuose dirbtinio intelekto vaizdo įrašuose.
Kai kurie naudotojai teigė, kad pradėjus naudoti „Sora 2“, ši priemonė paprastai atmesdavo prašymus sukurti vaizdo įrašus, kuriuose būtų vaizduojami „Disney“ ar „Marvel“ personažai.
Tačiau buvo plačiai dalijamasi klipais, kuriuose rodomi kitų JAV prekių ženklų personažai, taip pat japonų personažai iš populiarių žaidimų ir animacijos serijų.
Tarp jų buvo sudėtingi DI klipai, kuriuose įvairiose filmų parodijose rodomas Pikaču iš „Pokemonų“, taip pat scenarijai su „Nintendo“ „Super Mario“ ir „Sega“ „Sonic the Hedgehog“.
„Norėtume pripažinti nepaprastą Japonijos kūrybą – esame priblokšti, koks gilus ryšys tarp naudotojų ir japoniško turinio!“ – sakė S. Altmanas.
Sekmadienį „Nintendo“ socialiniame tinkle „X“ teigė, kad „neturėjo jokių kontaktų su Japonijos vyriausybe dėl generatyvinio dirbtinio intelekto“.
„Nepriklausomai nuo to, ar generatyvinis dirbtinis intelektas yra su tuo susijęs, ar ne, mes ir toliau imsimės reikiamų veiksmų prieš mūsų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus“, – sakė žaidimų milžinė.
Japonijos įstatymų leidėjas Akihisa Shiozaki (Akihisa Šiodzakis) taip pat pasisakė per „X“, įspėdamas apie „rimtas teisines ir politines problemas“.
„Norėčiau, kad šis klausimas būtų sprendžiamas kuo greičiau, siekiant apsaugoti ir puoselėti pasaulyje pirmaujančius Japonijos kūrėjus“, – sakė jis.
