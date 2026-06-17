Emmanuelis Macronas: G7 sutaria, kad Rusija neturi tikro noro sudaryti taiką

„Prezidentas (Donaldas) Trumpas (Donaldas Trampas), kaip ir mes visi, tiesiog pripažino, kad šiandien Rusijos pusėje nėra tikro noro kalbėtis apie taiką“, – sakė E. Macronas spaudos konferencijoje paskutinę G7 aukščiausiojo lygio susitikimo Prancūzijoje dieną.
G7 lyderiai aukščiausiojo lygio susitikime įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija.
Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus.
„G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbių rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė susitikime dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Mūsų partneriai užtikrins paramą mūsų gynybai ir energetiniam atsparumui“, – teigė jis ir pridūrė, kad bus įvestos ir naujos sankcijos Rusijai.
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