Emmanuelis Macronas: karo užbaigimo planas gali būti parengtas tik dalyvaujant Kyjivui ir Europai

2025-12-01 20:22
BNS inf.

  Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį pareiškė, kad planas dėl Rusijos ir Ukrainos karo veiksmų nutraukimo gali būti galutinai parengtas tik dalyvaujant Kyjivui ir Europos galybėms.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Griežtai kalbant, šiuo metu nėra galutinio plano dėl teritorinių klausimų. Jį galutinai patvirtinti gali tik prezidentas (Volodymyras) Zelenskis“, – po derybų su Ukrainos lyderiu Paryžiuje sakė E. Macronas.

Prancūzijos vadovas taip pat akcentavo būtinybę įtraukti Europos atstovus sprendžiant strateginius klausimus.

„Įšaldyto turto, saugumo garantijų, įstojimo į Europos Sąjungą (ES) ir Europos sankcijų klausimai gali būti galutinai išspręsti tik prie stalo sėdint europiečiams“, – pabrėžė E. Macronas. 

