Emmanuelis Macronas: karo užbaigimo planas gali būti parengtas tik dalyvaujant Kyjivui ir Europai

„Griežtai kalbant, šiuo metu nėra galutinio plano dėl teritorinių klausimų. Jį galutinai patvirtinti gali tik prezidentas (Volodymyras) Zelenskis“, – po derybų su Ukrainos lyderiu Paryžiuje sakė E. Macronas.
Prancūzijos vadovas taip pat akcentavo būtinybę įtraukti Europos atstovus sprendžiant strateginius klausimus.
„Įšaldyto turto, saugumo garantijų, įstojimo į Europos Sąjungą (ES) ir Europos sankcijų klausimai gali būti galutinai išspręsti tik prie stalo sėdint europiečiams“, – pabrėžė E. Macronas.