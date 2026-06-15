Emmanuelis Macronas: padarysime viską, kad Hormuzo sąsiauryje nebūtų įvesta jokių mokesčių

Irano naujienų agentūra „Fars“, cituodama, anot jos, informuotą šaltinį, anksčiau pirmadienį pranešė, kad Teheranas į bendrąjį susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo.
„Paskutinėmis derybų akimirkomis susitarimo memorandumo tekstas buvo pakeistas, siekiant aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti Irano ir Omano suverenitetą Hormuzo sąsiauryje“, – teigė neįvardytas šaltinis, kurį cituoja „Fars“.
„Sąvokos „jūrų paslaugos“ vartojimas reiškia, kad Jungtinės Valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai“, – pridūrė jis.
„Mes giname tarptautinę teisę ir padarysime viską, kas mūsų galioje, kad nebūtų įvesta jokių mokesčių“, – pareiškė E. Macronas televizijai TF1 praėjus kelioms valandoms po to, kai Iranas ir Jungtinės Valstijos pasiekė susitarimą dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo.
Susitarimo detalės dar nebuvo viešai atskleistos. E. Macronas sakė, kad susitarimas jau buvo pasirašytas „elektroniniu būdu“, o jo papildomi priedai bus „galutinai suderinti“ penktadienį.
„Nenoriu gilintis į detales“, – sakė jis.
E. Macronas teigė, kad bendra Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) misija, sieksianti užtikrinti sąsiaurio atidarymą, yra pasirengusi „labai greitai“ išvykti, o Prancūzijos flagmanas – lėktuvnešis „Charles de Gaulle“ – yra pasirengęs atvykti į zoną „per dvi ar tris dienas“.
„Darome viską, kad šis susitarimas taptų tikrove ir kad Hormuzo sąsiauris vėl būtų atvertas“, – sakė E. Macronas. Europos šalys nekantriai laukia sąsiaurio atidarymo, kad sumažėtų energijos ir kitų prekių kainos.
E. Macronas nesutiko, kad susitarimas yra Teherano pergalė, sakydamas: „Būčiau kantrus ir atsargus.“
„Kaip žinote, mes nedalyvavome tame puolime“, – sakė jis, turėdamas omenyje JAV ir Izraelio karą prieš Islamo Respubliką.
„Taigi dabar mūsų tikslas yra Hormuzo sąsiaurio atidarymas. Ir iš tiesų neturėtų būti jokių rinkliavų ar ko nors, kas praturtintų esančiuosius valdžioje“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Irano sodrinto urano atsargos turi būti neutralizuotos ir perduotos Jungtinių Tautų (JT) branduolinės saugos priežiūros institucijai prižiūrėti.
„Mes užtikrinsime, kad likusios sodrinto urano atsargos būtų tinkamai neutralizuotos“, – patikino E. Macronas.
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