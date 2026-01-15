 EP vėl inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo von der Leyen

EP vėl inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo von der Leyen

2026-01-15 10:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Europos Parlamente vėl inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija. Agentūros „dpa“ informacija, apie tai Parlamento pirmininkė Roberta Metsola trečiadienį informavo frakcijų pirmininkus.

EP vėl inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo von der Leyen / Scanpix nuotr.

Diskusijos ir balsavimas numatytas per Parlamento posėdį Strasbūre kitą savaitę. Tai būtų  jau ketvirtas balsavimas dėl nepasitikėjimo U. von der Leyen ir jos  komanda per maždaug  metus

Balsavimą inicijuoja dešiniųjų frakcija „Patriotai už Europą“ (PfE), kuri kritikuoja U. von der Leyen ir jos Komisiją visų pirma dėl prekybos sutarties su Pietų Amerikos „Mercosur“ šalimis Brazilija, Argentina, Urugvajumi ir Paragvajumi.

Šiai frakcijai, be kitų, priklauso Marine Le Pen „Nacionalinio sambūrio“ bei Vengrijos premjero Viktoro Orbano FIDESZ partijos parlamentarai.

Kad nepasitikėjimo pareiškimas Europos Parlamente būtų svarstomas ir pateiktas balsavimui, reikalingas mažiausiai dešimtadalio parlamentarų iš šiuo metu 719 pritarimas.

PfE savo pareiškime kritikavo, kad sudarant „Mercosur“ susitarimą buvo „akivaizdžiai nepaisoma Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų ir milijonų Europos ūkininkų“. Šis susitarimas esą yra tiesioginis išpuolis prieš Europos apsirūpinimo maistu saugumą ir suverenumą.

Vis dėlto nepasitikėjimo pareiškimas nesutrukdys sutarties pasirašymui. Tai padaryti numatyta šeštadienį Paragvajuje. Į sutarties pasirašymo ceremoniją vyks U. von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

Šiame straipsnyje:
Europos parlamentas
Ursula von der Leyen
balsavimas dėl nepasitikėjimo

Europos burliok
Uz 5 milijardu vagyste per COVID-19 Ursule Laen turi buti susaudyta. Dabar ji vel vagia milijardus tikai Ukrainos vardu.
1
0
