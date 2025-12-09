ES atideda verslui nepalankių reikalavimų įvedimą

Skelbiama, kad tai yra susitarimo, kuriuo siekiama sušvelninti taisykles, vadinamas pernelyg sudėtingomis verslui, dalis.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) ir Europos Parlamento (EP) derybininkai per naktį pasiekė susitarimą dėl Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvos (angl. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) supaprastinimo.
Skelbiama, kad susitarimas taip pat numato termino, iki kurio įmonės privalo pradėti laikytis šios direktyvos, atidėjimą iki 2029 metų liepos.
